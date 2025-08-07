Camilo Blanes, el único hijo del cantante Camilo Sesto reapareció, lleva más de dos años sumido en las adicciones, el llamado Camilín compartió un video en TikTok en el que anunció que está trabajando en un proyecto musical que pronto dará a conocer, aunque advirtió que se trataría de algo diferente a lo que hizo en su época como cantante.

Aunque Blanes aparece muy desmejorado y sin dientes por los efectos del exceso de alcohol y drogas, de la mano de su padre, una de las voces más reconocidas del romanticismo en español, debutó en un escenario, grabó videos musicales y encantó al público con su talento.

Ahora que apareció sobrio en dicho video en TikTok, los cibernautas agradecieron volver a escuchar su peculiar voz grave y verlo mejor que en otras ocasiones en las que ha aparecido pasado de copas, ido y en muy malas condiciones.

Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto se exhibe en redes con aspecto preocupante.

Camilo Blanes y su aspecto "demoníaco"

En redes sociales, Camilo Blanes se hace llamar Sheila Devil, en Instagram, donde suele subir todo tipo de fotos, últimamente ha compartido fotos decadentes de sí mismo, sin dientes y con aspecto demoníaco en imágenes creadas con Inteligencia Artificial.

Dichas fotos, sumadas a su evidente crisis existencial por el consumo, han generado todo tipo de comentarios de los cibernautas, sobre todo lamentaciones por su estado y por no aprovechar el talento vocal que tiene, pues desde que su padre Camilo Sesto falleció el 8 de septiembre de 2019, Camilín no retomó su carrera musical que pintaba para ser exitosa.

Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, se presenta con aspecto demoníaco en redes.

"Mi idea es hacerme de una carrera larga, fructífera, con una imagen limpia como la que se consagró mi padre. Él me dio mucha educación y las herramientas para que yo eligiera en mi vida, elegí ser cantante porque era algo natural que ya traía desde la cuna", dijo Blanes cuando estaba encaminado a triunfar como cantante.

El disco "Es lo que siento" fue su primera producción, el inicio del camino que tiene pausado y que, aunque asegura regresará a la música, su estado anímico no le permitirá hacerlo de manera exitosa, pues desde hace un par de años está inmerso en las adicciones.

