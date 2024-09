La muerte del cantante Camilo Sesto marcó el principio de una difícil trance para su único hijo Camilo Michel Blanes, llamado cariñosamente Camilín, quien heredó la talentosa voz de su padre pero que perdió el rumbo de su vida tras el fallecimiento del cantante español hace cinco años.

Blanes inició su carrera musical con éxito de la mano del intérprete de “¿Quieres ser mi amante?”, su debut junto a uno de los exponentes más importantes de la música romántica parecía ser un buen presagio, sin embargo, Camilín, hoy de 40 años, está actualmente fuera de la realidad, entró en una crisis de adicciones desde hace al menos dos años.

El hijo de Camilo Sesto nació en noviembre de 1983, un año después en las páginas de EL UNIVERSAL se informó sobre la paternidad del cantante: “Pues sí, Camilo Sesto es padre de este pequeñito de seis meses de edad, y ella es la mamá, la mexicana: Lourdes Ornellas. La madre y el niño se quedarán por ahora a vivir con el cantante en España, pero no se menciona ninguna boda. ‘Seguiré siendo padre soltero’”, afirmó entonces el cantante sobre su debut como papá.

Camilo Sesto presume a su hijo Camilín en 1984, tenía un año de vida. Foto: El Universal.

En 1991, la noticia que ocupó titulares informó que Camilo Sesto y Lourdes Ornellas se reconciliaron tras la lucha legal que sostuvieron durante cinco años por la custodia del menor Ca­milo Michel. El cantante, por cierto, tardó ocho meses en reconocerlo como su hijo. En 1986 Camilo Sesto hizo pública la devoción por su hijo, pues anunció su retiro de los escenarios: “Me voy porque quiero hacerme mayor viendo hacerse mayor a mi hijo”, expresó, aunque volvió a las andadas artísticas en los 90.

Camilo Sesto con su único hijo Camilo Blanes, "Camilín" en 1989. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

En abril de 2003 Camilo Sesto reapareció después de haberse ausentado una larga temporada para estar con su hijo, por él, Camilo Sesto se alejó de la música, por él regresó y lo hizo en México con un álbum con sonidos nunca antes experimentados como el dance.

"La razón más importante de mi receso fue mi hijo, porque no quise ser un padre de teléfono que me contara cómo iba creciendo, sino sentirlo y vivirlo. Me alegro y fue un acierto porque , al fin y al cabo, él es mi mejor éxito, mi mejor aplauso", dijo a EL UNIVERSAL.

En 2012 Camilo Blanes dejó a un lado sus estudios de actuación para incursionar en la música, comenzó a componer y le pidió ayuda a su padre, quien en un inicio quería que su retoño estudiara Derecho.

"Mi padre quería que fuera abogado y le dije que no. Realmente no hubo empuje. Yo fui el que le dije: 'por favor , ayúdame' y me dio consejos de lo que él había aprendido", declaró entonces Camilín a este medio.

Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, en 2012. El cantante nació en México, vivió en Los Ángeles y emigró a España con su papá, fallecido en 2019. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Un año después, en 2013, Camilín confesó la gran responsabilidad que significaba llevar a sus espaldas el nombre de su padre Camilo Sesto.

"Mi padre me inspiró por todo lo que logró a través de los años, gracias a las nuevas tecnologías y a los videos del YouTube puedo ver el fenómeno que fue Camilo Sesto para América y Europa en los años 70 y 80", reflexionó.

Camilo quería construir una fructífera carrera alejada del escándalo con una imagen limpia como la que consiguió su papá, y en ese momento pensó que lo lograría porque tenía las herramientas para ello.

"Mi idea es hacerme de una carrera larga , fructífera, con una imagen limpia como la que se consagró mi padre. Él me dio mucha educación y las herramientas para que yo eligiera en mi vida, elegí ser cantante porque era algo natural que ya traía desde la cuna".

El disco "Es lo que siento" fue su primera producción, el inicio del camino que Camilín tiene pausado.

Muerte de Camilo Sesto marcó el el declive de su hijo

“Algo de mí”, “Vivir así es morir de amor ”,“Algo más”, “El amor de mi vida”, “Melina” y “Perdóname” fueron algunos de los éxitos más sonados de Camilo Sesto que murió a los 72 años en el hospital Quirón de Madrid como consecuencia de un fallo renal.

Se estima que el cantante vendió 175 millones de discos y colocó 52 canciones en primer lugar entre los años 70 y 80, tales como “Amor mío, ¿qué me has hecho?”.

Nacido en Alcoy (Alicante) el 16 de septiembre de 1946, el cantante, cuyo nombre verdadero era Camilo Blanes Cortés, hizo gala de su voz entonada y poderosa en el primer álbum que lo lanzó ala fama en 1971 (“Algo de mí”), para seguir creciendo en los escenarios y acabar vendiendo más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Se sometió a dos trasplantes de hígado, tuvo complicaciones renales y accidentes domésticos que deterioraron su físico en las últimas dos décadas de su vida. Los abusos del bótox fueron evidentes en los sus últimos años.

En la última entrevista que Camilo Sesto ofreció en España un mes antes de morir, habló del amor por su hijo, quien en ese momento se encontraba grabando en México, detalló que cuando no estaba trabajando se iba a España para disfrutar el tiempo con él.

Con dificultad para entenderse con claridad las palabras que decía, Camilo dejó claro que se sentía orgulloso de su hijo en todos los aspectos: “Físicamente porque se parece a mí, y en un hijo tienes que estar al pie del cañón toda la vida", expresó.

Sesto dijo abiertamente que él estaba detrás de todo lo que hacía musicalmente su hijo en ese momento en el que arrancaba su carrera, confesó que sí le había compuesto una canción, sin embargo Camilín estaba en otro proyecto, por lo que Sesto siempre le decía:

“Conmigo tienes tiempo, haz primero lo que tengas que hacer”, comentó en una entrevista para el programa "El legado de...", en Madrid, España semanas antes de su muerte, hecho que pasmó la vida de Camilín, pues no superó la muerte de su padre y ya no regresó a la música, tuvo un accidente en bicicleta ocurrido en noviembre de 2021 que lo mantuvo hospitalizado dos meses y a su salida se sumió en las drogas, así lo comentó afligida su madre Lourdes Ornelas, quien intentó sin éxito ayudar a su hijo.

Fue en abril de 2023 cuando comenzaron a salir las notas más alarmantes sobre la salud mental de Camilo Blanes, pues fue captado usando una de las pelucas de su padre, además de salir de la mansión que le heredó su progenitor en ropa interior y "atacando" a una reportera con una pistola de juguete.

Camilo Blanes, hijo del fallecido Camilo Sesto, ha tenido problemas de salud en los últimos meses. Foto: Instagram camiloblanesoficial.

A partir de entonces su salud mental y física ha ido en declive, primero se mostró como mujer para después exhibir que estaba decaído, descuidado físicamente y sumido en vicios y fiestas, su dentadura, dañada por el tipo de drogas que consume ha alarmado al público que sorprendido lo trata de alentar para que pida ayuda profesional.

Un robo millonario en su casa, aparentemente propiciado por un amigo del excantante, desencadenó noticias lamentables sobre él, como contenidos en redes en los que era notoria su depresión y delgadez.

Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto se muestra en Instagram en mal estado.

Las perturbadoras fotos de Blanes inundan su cuenta de Instagram donde se llama Sheila Devil y lo siguen casi 13 mil usuarios; no sólo hay fotos de la crisis que atraviesa, también ha compartido videos en lamentable estado, rodeado de basura, con mocos, dientes rotos y sucios, así como manchas oscuras en los labios y uñas sucias, incluso aparece hablando inglés y sosteniendo un cigarro en una mano.

Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, se muestra en un estado lamentable, inmerso en las adicciones, problema que sufre desde hace varios meses.

Sus más recientes publicaciones rayan en lo desolador y tenebroso, pues luce sin ropa y con heridas en diferentes partes del cuerpo como las piernas; cada una de sus publicaciones están musicalizadas con temas melancólicos como los de Amy Winehouse, por lo que cibernautas temen que pueda atentar contra su vida.

Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto exhibe en sus redes el mal estado físico en el que se encuentra a cinco años de la muerte de su papá.

En medio del nada alentador panorama para Camilo Blanes, en mayo compartió una tierna foto con su padre, por lo que recibió decenas de comentarios esperanzadores que le recordaron lo mucho que su papá lo amaba y lo admiraba.

"Sal del hoyo ya y hazle honor a ese padre que tuviste....te arrepentirás luego de haber divagado tanto...Dios te ayude", le escribió una seguidora que como muchos fans del interprete de "Mi mundo tú" esperan que el retoño del gran Camilo Sesto deje atrás la oscuridad y vuelva a brillar.

Camilo Blanes comparte foto con su padre Camilo Sesto y desata comentarios en redes.

