Camilo Blanes, el único hijo del cantante Camilo Sesto volvió a prender las alarmas tras compartir una foto en la que sus piernas llamaron la atención por su mal estado, Camilín, como muchos llaman al cantante, sigue atrapado en un mundo de adicciones desde hace más de un año, después de una crisis de salud que lo mantuvo internado varios meses.

Blanes tenía una carrera prometedora como cantante, su padre lo acompañó en su debut, sin embargo, tras la muerte del intérprete de "¿Quieres ser mi amante?" en 2019 cambió para siempre la vida de su hijo, quien cayó en depresión y después en las drogas.

Camilín se llama Sheila Devil en Instagram, donde comparte fotos de su día a día inmerso en las adicciones; seguidores de él y de su padre lo alientan en vano a pedir ayuda para que logre recuperar su vida y retorne a los escenarios, donde ya cautivó al público años atrás con una voz muy parecida a la de su papá, una leyenda española en la música.

Camilo Blanes en 2012 y en 2024 respectivamente. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL-Instagram

¿Qué pasa con las marcas en las piernas de Camilo Blanes?

La dentadura de Camilo Blanes, de 40 años luce muy deteriorada como efecto de su consumo de drogas, la transformación del hijo de Camilo Sesto en los últimos meses ha sido brutal, y ahora son sus piernas lo que alertó de nuevo a los cibernautas.

Camilín aparece sentado con un short y deja al descubierto sus piernas que presentan heridas tipo moretones que enseguida llamaron la atención de sus seguidores, quienes además de sugerir que se trata de autolesiones y un reflejo del descuido personal extremo de Blanes, lamentaron el mal estado de la propiedad en la que vive, herencia de su padre, pues se observa basura y desorden.

"Dios mío que tal pasa en las piernas". "Creo que esta pasando por un cuadro de ansiedad", "Madre mía que mal pinta esa casa, ni el filtro puede ocultar el deterioro y la dejadez". "Qué pena tu casa y tus piernas". "Que pena....ninguna intención de curarse.... ¡¡¡está penoso!!!!". "Cuídate las piernas.Tienes heridas y/ o moratones", se lee.

Camilo Blanes alerta a seguidores por el mal estado y descuido de sus piernas y pies, además del desorden de su casa, herencia de su padre Camilo Sesto.

Uno de los cibernautas que comentó al foto de Blanes, le dedicó un mensaje muy especial, un intento más para que pida ayuda y se aleje de las adicciones.

"Esto se podría llamar: ¡Vaya cuadro! Pero....también puede ser una imagen estudiada. Solo decirte que te seguimos esperanzados, en un comienzo nuevo, diferente, pero vemos que cuesta dejar el descontrol. No se pueden lograr metas si no sigues el camino. Creo que en tu interior algo te grita que no lo intentes, que si el grande no pudo hacer nada los demás tampoco podrán, pero, escucha las voces de fuera, de los que están, de los que creen en ti en que sí podrás, solo así llegarás donde quieras. No se trata de darte consejos los fan de tu padre, no es eso, se trata de salvar tu vida", se lee.

