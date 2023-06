Exnovia de Camilo Blanes asegura que el joven sólo es excéntrico y no transexual: "Siempre se vistió de mujer"

Christina Rapado, exnovia de Camilo Blanes, habló con una revista mexicana de espectáculos acerca de cómo fue su noviazgo con el joven con quien, todavía hoy, sostiene una muy buena amistad, asegurando que desde que lo conoció le gustaba vestirse como una mujer, pues ella misma le prestaba sus vestidos y zapatos para que usara y hasta lo llamaba con el nombre de "Sandra" cuando salían de fiesta, por lo que descartó que "Camilín" sea transexual y, en cambio, aseguró que si ahora se da a conocer como "Sheila Devil" es por mera excentricidad.

Fue hace 14 años, en el 2008, cuando Christiana y Camilo se vieron por primera vez, así lo contó la actriz española a "TVyNovelas" en una entrevista exclusiva, en la que rememoró la noche en que se encontraba en un antro ubicado en Chueca, una zona residencial de Madrid, conocido como un "barrio homosexual", cuando de pronto sus ojos chocaron con los de "Camilín" quien, automáticamente, se interesó en Rapado, por lo que se acercó a conversar con ella, quien -por información que le dio el dueño del lugar- se enteró de que se trataba del hijo de Camilo Sesto.

De acuerdo a las declaraciones de Christina, se sintió halagada con las pretensiones de Camilo de querer pretenderla, pues le pareció que tenía unos ojos hermosos. Otro de los aspectos que recordó fue que la ropa del joven que, en aquel entonces tenía 24 años, estaba llena de pintura, debido a que en esos años no disfrutaba de la fortuna que su padre le dejó al morir, por lo que -cuando no tenía trabajaba- se dedicaba a pintar casas, junto con dos amigos colombianos con los que vivía, ya que Lourdes Ornellas, su madre, todavía no se mudaba a Madrid.

Además, la también cantante confesó que esa noche la pasaron juntos y, a partir de ahí, no se separaron por un año, el que recuerda como una muy buena época, pues ambos estaban interesados por divertirse y salir de fiesta, de hecho, reconoció que para esos entonces, Blanes ya comenzaba a consumir sustancias ilícitas, pese al poco dinero que contaba para solventarlas, sin embargo, negó que ella lo proveyera de dinero, pues asegura que nunca lo mantuvo y sólo lo apoyaba con comida.

También aprovechó para destacar que ella es 10 años mayor que Camilo por lo que, en su momento, la prensa sugirió que era ella quien lo incitaba a la vida de excesos, situación que negó categóricamente. Sin embargo, el motivo por el que terminaron su relación fue porque Blanes regresó a México.

En cuando a la intimidad que compartió con "Camilín", Rapado confió que siempre mantuvieron relaciones sexuales como lo haría cualquier pareja heterosexual, sin que su ex le propusiera llevar a cabo alguna práctica homosexual, lo que sí reconoció es que había veces que, cuando se encontraban en el actor, Camilo se ponía sus vestidos y tacones, lo que los divertía mucho, pues a él siempre le ha gustado vestirse como una mujer, pues hasta en esa época decían que se llamaba "Sandra" cuando salía a divertirse, apodo que a Blanes le gustaba mucho.

Fue entonces que la revista cuestionó a la actriz acerca del estado actual de Camilo y su identidad como "Sheila Devil", confirmando que el joven de 29 años ha tomado hormonas, sin embargo, destacó que lo llegó a hacer sólo por ociosidad pues, con tanto dinero y tiempo libre, su ahora amigo trata de pasar el tiempo distrayéndose, por lo que se tomó el tiempo de visitarlo y persuadirlo de que siguiera haciéndolo, debido a que de acuerdo con Christina, él parece una enfermedad crónica, y combinar hormonas con "las golosias" (drogas) que consume podría ser terrible para su salud.

Así reiteró que si Camilo se viste de mujer lo hace porque es un excéntrico y no, precisamente, porque sea transexual como mucho se ha dicho.

Finalmente, la actriz desestimó las buenas intenciones de la madre de Camilo, Lourdes Ornellas, pues aseguró que lo que intenta hacer, involucrando a abogados, es incapacitar a su hijo y este no pueda hacer el uso que le corresponde de su fortuna.

