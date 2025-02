En medio de las preocupación que ha generado por su estado de salud, Sheila Devil, antes conocida como Camilo Blanes, fue detenida en Madrid por presunto tráfico de drogas.

La noticia fue dada a conocer en el programa español, "TardeAR", donde también se reveló que la hija del fallecido Camilo Sesto, pasó la noche bajo custodia policial.

De acuerdo con el periodista Miguel Ángel Nicolás, el arresto ocurrió durante la madrugada del pasado lunes 24 de febrero, en las calles de la capital española; cuando Sheila llamó la atención de la policía por su comportamiento extraño.

Después de un breve registro, los agentes encontraron varios gramos de cocaína entre las pertenencias de Devil, por lo que fue acusada de tráfico: “Estaba en la calle y de repente los policías notaron que estaba haciendo algo raro, pero no sabían muy bien lo que era. La registran y encuentran 12 gramos de cocaína. Por ley, sólo puedes llevar siete y medio“, reveló el reportero.

Durante la mañana del martes, Sheila fue presentada en el juzgado de Torrelodones; sin embargo, se desconoce si enfrentará cargos en su contra.

Según una fuente cercana, Devil se comunicó (desde la comisaría) con su madre, Lourdes Ornelas, para explicarle su situación; incluso, se reveló que la hija de Sesto tenía una orden de alejamiento contra las personas a las que solía comprarles estas sustancias, lo que tendría a Ornelas muy preocupada:

"Lo primero que hace es llamar a su madre. Lourdes le confirma que esto es así y que está muy preocupada. Ella tenía una orden de alejamiento con las personas que le proporcionaban estas sustancias, por lo que tenía que salir de casa para conseguirlas“, agregó.

Sheila Devil ha estado en el ojo público desde mayo de 2023, cuando anunció su transición de género y su decisión de adoptar un nuevo nombre: “Me he analizado y he pensado, realmente eso no es. Me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto”, declaró en su momento. Ahora, su nombre vuelve a acaparar titulares por un hecho completamente distinto.

Hace tan solo unos días volvió a dar de qué hablar cuando aseguró que Lourdes Ornelas no era su verdadera madre y que, supuestamente, la mujer que le dio la vida era Rocío Durcal.

