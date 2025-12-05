Camilo Blanes, el único hijo del fallecido cantante Camilo Sesto, se encuentra hospitalizado en Madrid debido a que presentó episodios de ansiedad, así lo reportaron medios españoles, el llamado "Camilín", que se hace llamar en redes Sheila Devil, está sumido desde hace un par de años, en problemas de adicciones.

El cantante, quien abandonó el camino artístico a partir de la muerte de su papá en 2019, se encuentra en "estado crítico", su madre, la mexicana Lourdes Ornelas lo acompaña.

Blanes habría presentado varios episodios de ansiedad que requirieron atención médica inmediata; en el último año, Blanes fue detenido por la posesión de sustancias ilícitas, mientras que en sus redes exhibe sus excesos y su evidente deterioro físico y mental.

Camilo Blanes presume su adicción al vodka. Seguidores alertan por su estado mental y físico.

En una reciente publicación en redes, donde suele compartir mensajes depresivos y fotografías perturbadoras, alertó a los seguidores de sus padres al compartir un mensaje de despedida, por lo que algunos cibernautas hicieron un llamado a que se atienda, pues las adicciones estarían acabando con su salud.

