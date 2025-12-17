A poco más de seis años de su partida, Camilo Sesto se convirtió en el centro de la polémica luego de que salieran a la luz escenas de una serie de contenido para adultos que fueron grabadas en su tumba.

De acuerdo con información dada a conocer por el diario español "Información", las imágenes fueron filmadas en el cementerio de San Antonio Abad, ubicado en el municipio de Alcoy, y forman parte de una producción de temática LGBT+.

Según publicó el medio español, aunque no se grabaron escenas de sexo explícito en el lugar, el mausoleo del intérprete de “Vivir así es morir de amor” aparece de manera clara.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente abrieron el debate; y es que, el uso del mausoleo dentro de una producción para adultos fue interpretado por muchos como una falta de respeto a la memoria y el legado del cantante.

La reacción más contundente vino del entorno cercano de Sesto. En entrevista para la cadena Telecinco, la familia se dijo sumamente molesta por lo sucedido; incluso, expresaron su interés por pedir explicaciones y una disculpa pública a las autoridades.

“Como os podéis imaginar, nos han dicho que están indignados”, relató el periodista Pello Moriones.

Por su parte, el ayuntamiento de Alcoy negó rotundamente haber permitido la grabación de escenas para adultos y aunque reconoció que sí se tramitó una solicitud para rodar dentro del cementerio, también explicó que esta no tenía un contenido explícito. Además, dejó claro que se tomarán medidas para que los hechos no vuelvan a repetirse.

