Jilotepec, Méx.- Manifestantes se encuentran en la plaza de cobro T-0 Jorobas, ubicada en el kilómetro 51 de la autopista México–Querétaro (Carretera Federal 57D), bloqueando ambos sentidos.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) confirmaron la presencia de este contingente e hicieron un llamado a los automovilistas a tomar vías alternas.

La protesta, fue convocada por el grupo Ciudadanos Unidos de la Zona Norte del Estado de México, en demanda de mayor seguridad en la región tras la desaparición de Fernando Galindo Salvador, quien permanece privado de su libertad desde hace más de 72 horas.

Se presume que Fernando Galindo se encuentra en manos de la delincuencia organizada asentada en Jilotepec y municipios cercanos.

Los manifestantes denunciaron que transportistas, comerciantes y habitantes de la zona han sido víctimas de cobro de piso, extorsiones y amenazas, y señalaron que su acción busca llamar la atención de las autoridades para reforzar la seguridad y garantizar condiciones de paz social.

