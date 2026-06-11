Estados Unidos anunció sanciones contra la petrolera estatal cubana CUPET.

Marco Rubio, secretario estadounidense de Estado, posteó que "las élites comunistas de Cuba han convertido la energía en un arma de control social y lucro cleptocrático".

Agregó que "durante décadas, el régimen ha robado y acaparado el combustible disponible —utilizándolo para el jet privado de los Castro, las fuerzas de seguridad empleadas para reprimir al pueblo cubano, para mantener iluminados los hoteles turísticos vacíos, y para transportar personas en autobuses a protestas falsas y maniobras políticas— todo mientras el pueblo cubano ha sufrido apagones y ha esperado semanas para llenar sus autos".

Rubio añadió que "el presidente Trump quiere un nuevo futuro para el pueblo cubano con mayor libertad y oportunidad económica y política. Hasta entonces, continuaremos apuntando a la capacidad del régimen comunista de aprovechar su comercio de energía para avanzar su agenda corrupta y reprimir violentamente al pueblo cubano".

Today, I am sanctioning Cuba’s state-owned energy company, Unión Cuba-Petróleo (CUPET), under President Trump’s EO 14404. Cuba’s Communist elites have weaponized energy as a tool of social control and kleptocratic profit.



For decades, the regime has stolen and hoarded available… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 11, 2026