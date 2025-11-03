Más Información

La ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar

La ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar

Lo que sabemos del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Lo que sabemos del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

EU planea ataques contra cárteles en territorio mexicano, reporta NBC News; incluye envío de tropas

EU planea ataques contra cárteles en territorio mexicano, reporta NBC News; incluye envío de tropas

Descartan vínculo de escoltas de Manzo con crimen organizado; reforzarán seguridad en Michoacán

Descartan vínculo de escoltas de Manzo con crimen organizado; reforzarán seguridad en Michoacán

Reportan desaparición de Alejandro Correa; fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Reportan desaparición de Alejandro Correa; fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aplicarán entrevistas con acompañamiento psicológico a las niñas y adolescentes que fueron rescatadas de los albergues de la Fundación , para establecer si las denuncias contra esta institución son hechos aislados o se trata de un patrón dentro de dicha institución.

En la continuación de las investigaciones por el caso en que se rescataron a menores bajo el resguardo de la mencionada fundación, la FGJCDMX informó que se han realizado entrevistas, dictámenes periciales así como otros actos de averiguación.

Casa de las Mercedes. Foto: Fiscalía de la CDMX
Casa de las Mercedes. Foto: Fiscalía de la CDMX

También se realizaron cateos en las dos sedes de La Casa de las Mercedes, en los que se aseguró equipo de cómputo y varios documentos, a fin de conocer los expedientes de las personas internadas, así como del personal que ha estado trabajando allí en sus años de operación.

Lee también

La Fiscalía capitalina aseguró que buscará dar con los probables agresores así como con las personas que pudieran haber tenido conocimiento o participación, directa o indirecta, en los hechos investigados.

Casa de las Mercedes. Foto: Fiscalía de la CDMX
Casa de las Mercedes. Foto: Fiscalía de la CDMX

Lo anterior fue informado luego de que el miércoles 29 de octubre se rescató a 80 menores de las dos sedes del albergue, en seguimiento a dos carpetas de investigación por explotación laboral y abuso sexual.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]