La tarde del miércoles 29 de octubre, autoridades de la Ciudad de México realizaron un operativo en el albergue Casa de las Mercedes, ubicado en la colonia San Rafael, donde fueron rescatados más de 30 menores de edad como parte de una investigación por presunta violación.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX), la intervención ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde, cuando agentes ministeriales ingresaron al inmueble para cumplir diligencias judiciales. Se informó que el hijo de la fundadora del refugio está bajo proceso judicial por su presunta implicación en el caso.

El albergue y su respuesta a las acusaciones

En sus redes sociales, Casa de las Mercedes se presentaba como un espacio dedicado a promover valores como el respeto, amor, empatía y confianza, con la misión de brindar cuidado y protección integral a niñas y adolescentes víctimas de abandono social o explotación.

Tras el operativo, la institución emitió un comunicado oficial en el que aseguró tener más de 30 años de labor ininterrumpida en favor de mujeres y menores víctimas de violencia, abandono y discriminación.

Albergue Casa de las Mercedes. Foto: Redes sociales

“Nos duele y lamentamos profundamente la difusión de información falsa e imprecisa en redes sociales, la cual daña la imagen y la confianza construida durante décadas”, señaló la organización, que además reiteró su compromiso con la verdad, la transparencia y la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, manifestaron su respaldo absoluto a su directora, Ángela María González Colimoro, quien lleva más de 20 años al frente del proyecto, y aseguraron que responderán a las acusaciones por los canales legales y de manera transparente.

Albergue Casa de las Mercedes. Foto: Redes sociales

“Seguiremos trabajando con ética, respeto y amor por la vida”, puntualizó la Casa de las Mercedes, que hasta antes del operativo compartía en sus redes sociales imágenes de sus talleres, salones de clase, dormitorios y celebraciones comunitarias.

