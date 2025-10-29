DIF rescata a más de 30 menores de albergue "Casa de las Mercedes" tras denuncia de violación

Como parte de la investigación de una presunta violación ocurrida en el albergue "Casa de la Mercedes" ubicada en la colonia San Rafael, autoridades de la Ciudad de México rescataron a más de 30 menores de edad del refugio y funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc llevarán a cabo la verificación del lugar.

Fue alrededor de las 3:00 de la tarde de este miércoles que elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) llegaron al predio para realizar diligencias en torno a la indagatoria y por la cual, el hijo de la fundadora de la casa hogar está bajo proceso.

Más tarde llegaron autoridades del DIF, quienes sacaron a los menores de edad y los trasladaron a sus instalaciones. Sin que hasta el momento ninguna de las dos instituciones hallan emitido información oficial al respecto.

"Pues aproximadamente en el camión había 35 niñas y niños de distintas edades. Mamás con bebés, bebés sueltos (..) todos, todas pidiendo ayuda. No sabemos a dónde van", dijo la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien acudió a la diligencia.

La edil explicó que personal de la demarcación que encabeza acudió para realizar una visita de verificación administrativa, en materia de establecimiento mercantil y de protección civil, con el propósito de acreditar el legal funcionamiento del inmueble.

"Acudimos como alcaldía, la Dirección General de Gobierno a verificar (..) Y bueno, de nuestra parte como alcaldía si se suspenden nos vamos a impedir el paso (a la Fiscalía)", señaló la alcaldesa entre lágrimas.

Rojo de la Vega hizo un llamado a las autoridades de la Ciudad de México para que informen a donde llevarán a las niñas y niños rescatados de la casa hogar; además mencionó que no estaba de acuerdo con la forma en que se realizó la diligencia, pues dijo que hubo pequeños que se hicieron del baño durante el operativo a los que trató de calmar.

