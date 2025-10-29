La alcaldía Cuauhtémoc informó que, mediante una orden de un Juez de Distrito, logró el retiro de 24 puestos informales que estaban instalados afuera de escuelas ubicadas en la calle de Jalapa, colonia Roma Sur.

Indicó que, de acuerdo a múltiples denuncias ciudadanas, estos obstruían el libre tránsito al exterior de dos planteles escolares y "representaban un riesgo para los menores durante la hora de salida de clases".

La alcaldese seguirá visitando las 33 colonias de la alcaldía y atendiendo las denuncias que recibe durante sus recorridos. Foto: Especial.

En un comunicado, la alcaldía informó que, acompañada por personal de las direcciones Generales de Gobierno, Jurídica y de Servicios Legales, así como elementos de la Policía Auxiliar (PA) adscritos a la demarcación, la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, arribó al sitio para dialogar con los comerciantes.

Con ello logró el retiro -voluntario- de los negocios semifijos.

La edil explicó que su administración recibió denuncias constantes, en las que se refería que los puestos señalados representaban un riesgo para los menores durante la hora de salida de clases, ya que obstruían la banqueta, limitaban la movilidad y en algunos casos contaban con tanques de gas para su operación.

de acuerdo a múltiples denuncias ciudadanas, estos obstruían el libre tránsito al exterior de dos planteles escolares. Foto: Especial.

Agregó que seguirá visitando las 33 colonias de la alcaldía y atendiendo las denuncias que recibe durante sus recorridos, ya que "para su Gobierno es prioridad mantener orden en el espacio público, con el objetivo de generar las condiciones necesarias para fortalecer la seguridad de las familias de la Cuauhtémoc".

