Elementos de la Policía Auxiliar adscritos a la alcaldía Cuauhtémoc detuvieron a un empleado de la demarcación por intentar extorsionar a los dueños de un local de la colonia Roma Sur por 700 mil pesos.

El parte oficial indica que ayer alrededor de las 13:20 horas, los propietarios de un establecimiento ubicado en la calle Chiapas, solicitaron al C2 Centro "Base Diana" la presencia de agentes policíacos.

Los denunciantes señalaron a un hombre que se encontraba afuera del local exigiéndoles dinero a cambio de no cerrar su negocio ya que no contaban con un documento de la alcaldía para acreditar su legalidad.

El sujeto se identificó como Manuel "N" de 68 años, empleado del área de verificación de Cuauhtémoc, mismo que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Servidores Públicos.

Al respecto la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, abordó el tema.

"Tras una denuncia ciudadana en la Base Diana, fue detenido un individuo en la colonia Roma por intentar obtener dinero a cambio de “gestiones” utilizando indebidamente su cargo. Nuestra Policía Auxiliar lo presentó ante la Fiscalía y enfrentará las consecuencias", publicó en su cuenta de X.

