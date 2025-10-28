Más Información

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que desde hoy a las 06:00 horas y hasta el próximo domingo 2 de noviembre desplegará un operativo de seguridad y vigilancia con motivo de las celebraciones del .

La dependencia detalló que en las acciones participarán 10,495 policías, apoyados con 706 vehículos oficiales, 20 motocicletas, una grúa, ocho ambulancias, dos motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y dos helicópteros del agrupamiento Cóndores, los cuales realizarán recorridos y supervisión en las áreas donde se registren concentraciones masivas durante las festividades.

Indicó que, además, los uniformados llevarán a cabo acciones de vigilancia, control vial con regulación del tránsito vehicular en los accesos y alrededores de los camposantos, mercados y explanadas con concentraciones debido a las festividades.

“Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur, Centro, Norte, Oriente y Poniente, así como del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), mantendrán un monitoreo constante en tiempo real en los panteones, romerías y demás zonas de afluencia”, expuso.

La SSC también implementará acciones para evitar estacionamiento en lugares prohibidos, dobles filas y obstrucción de pasos peatonales, así como la coordinación del flujo vial por parte de policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

La dependencia alertó a la ciudadanía sobre no perder de vista a menores de edad ni objetos de valor, respetar las indicaciones de los uniformados y, en caso de requerir apoyo, solicitarlo directamente a los policías o a través del número de emergencias 911.

