La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que desde hoy a las 06:00 horas y hasta el próximo domingo 2 de noviembre desplegará un operativo de seguridad y vigilancia con motivo de las celebraciones del Día de Muertos.

La dependencia detalló que en las acciones participarán 10,495 policías, apoyados con 706 vehículos oficiales, 20 motocicletas, una grúa, ocho ambulancias, dos motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y dos helicópteros del agrupamiento Cóndores, los cuales realizarán recorridos y supervisión en las áreas donde se registren concentraciones masivas durante las festividades.

Indicó que, además, los uniformados llevarán a cabo acciones de vigilancia, control vial con regulación del tránsito vehicular en los accesos y alrededores de los camposantos, mercados y explanadas con concentraciones debido a las festividades.

“Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur, Centro, Norte, Oriente y Poniente, así como del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), mantendrán un monitoreo constante en tiempo real en los panteones, romerías y demás zonas de afluencia”, expuso.

La SSC también implementará acciones para evitar estacionamiento en lugares prohibidos, dobles filas y obstrucción de pasos peatonales, así como la coordinación del flujo vial por parte de policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito.

La dependencia alertó a la ciudadanía sobre no perder de vista a menores de edad ni objetos de valor, respetar las indicaciones de los uniformados y, en caso de requerir apoyo, solicitarlo directamente a los policías o a través del número de emergencias 911.

