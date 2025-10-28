Los visitantes a la megaofrenda en el zócalo capitalino pueden caminar unos pasos hacia la a avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico, para observar el tapete monumental de semillas instalado con motivo del Día de Muertos; el cual estará hasta el 2 de noviembre.

Entre los asistentes, Magie, vecina de la alcaldía Gustavo A. Madero, contó que se enteró del tapete a través de redes sociales y decidió visitarlo junto a su esposo para poder tomarse algunas fotografías.

“Es bonito el arte mexicano, como lo hacen con tanta delicadeza y muy minuciosamente”, dijo.

Sin embargo, lamentó que no hubiera una placa con los nombres de los artistas involucrados, pues reconoció que no estaba enterada de quiénes fueron los diseñadores de la pieza y le hubiera gustado leer un poco sobre ellos.

Desde Iztapalapa, Miguel Ángel Campos acompañado de su hija y su nieta acudió como cada año a las actividades relacionadas con el Día de Muertos para enseñar a la más pequeña sobre las tradiciones del país.

“Tiene algo muy importante de nuestra cultura, que es el maíz, y quiero que mi nieta esté orgullosa de eso”, expresó.