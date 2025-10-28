Más Información
Los visitantes a la megaofrenda en el zócalo capitalino pueden caminar unos pasos hacia la a avenida 20 de Noviembre, en el Centro Histórico, para observar el tapete monumental de semillas instalado con motivo del Día de Muertos; el cual estará hasta el 2 de noviembre.
Entre los asistentes, Magie, vecina de la alcaldía Gustavo A. Madero, contó que se enteró del tapete a través de redes sociales y decidió visitarlo junto a su esposo para poder tomarse algunas fotografías.
“Es bonito el arte mexicano, como lo hacen con tanta delicadeza y muy minuciosamente”, dijo.
Sin embargo, lamentó que no hubiera una placa con los nombres de los artistas involucrados, pues reconoció que no estaba enterada de quiénes fueron los diseñadores de la pieza y le hubiera gustado leer un poco sobre ellos.
Desde Iztapalapa, Miguel Ángel Campos acompañado de su hija y su nieta acudió como cada año a las actividades relacionadas con el Día de Muertos para enseñar a la más pequeña sobre las tradiciones del país.
“Tiene algo muy importante de nuestra cultura, que es el maíz, y quiero que mi nieta esté orgullosa de eso”, expresó.
¿De qué está hecho el tapete monumental de la megaofrenda?
Agregó que espera regresar el próximo año para seguir compartiendo con su familia estas celebraciones y no perderse las actividades culturales que se organizan en la capital.
Brenda Cordero, una turista originaria de Monterrey, contó que no sabía de la existencia del tapete ni de la megaofrenda del Zócalo, y que se los encontró por casualidad durante su visita a la capital.
“Pensé que serían cosas pequeñas, no algo tan grande como las películas de la tele, como James Bond”, dijo entre risas, aludiendo a la cinta filmada en el Zócalo.
Destacó que estas actividades, además de fomentar el turismo y atraer visitantes de diferentes partes del país, forman parte de la mercantilización de la cultura mexicana, ya que la tradición se combina con la venta de productos y la promoción económica, lo que, según ella, puede transformar el significado original de las celebraciones.
El tapete mide 10 metros de ancho por 45 de largo y está elaborado con 80 por ciento de maíz natural, 20 por ciento de maíz pigmentado y piedritas de mármol de colores provenientes de Huamantla, Tlaxcala.
Para su elaboración se requirieron entre 2 y 2.5 toneladas de material y un equipo de 12 personas, quienes completaron la obra en 10 horas de trabajo.
LL
