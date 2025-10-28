En la plancha del Zócalo capitalino, además de la mega ofrenda, productores de cempasúchil participan con diversos stands donde ofrecen macetas a precios que van de 20 a 45 pesos, dependiendo del tamaño y la variedad de la flor.

Productores de flor de cempasúchil venden su producto en el Zócalo de la Ciudad de México con precios que van de los 20 a 45 pesos, dependiendo del tamaño y la variedad de la flor, el 27 de octubre d e2025. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

