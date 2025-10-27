En la plancha del Zócalo capitalino, además de la Mega Ofrenda, productores de cempasúchil participan con diversos stands donde ofrecen macetas a precios que van de 20 a 45 pesos, dependiendo del tamaño y la variedad de la flor.

Una de las productoras es Jessica Paz, de 31 años, quien cultiva sus flores en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco; en su puesto, vende la variedad “bombón” en 45 pesos, la “molito” en 35 y una versión más pequeña, conocida como “molita diminuta”, en 15 pesos.

Explicó que la producción de su flor inicia desde junio, cuando comienza a sembrar las plantas, y relató que sus principales clientas son mujeres que preparan las tradicionales ofrendas del Día de Muertos en sus hogares.

Personas aprovechan para comprar flores de cempasúchil previo al Día de Muertos (27/10/2025). Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

“Todas las familias se acercan, preguntan y toman fotos, lo que veo es que a la gente le agrada ver la flor abierta y que huela a cempasúchil”, comentó mientras acomodaba sus macetas en el stand que le fue asignado en el Zócalo capitalino.

En tanto, Blanca Jiménez, productora con trajinera en San Gregorio Xochimilco, explicó que este es el primer año que participa en el Zócalo y que la considera una buena iniciativa, aunque reconoce que la competencia ha provocado la baja en los precios.

“Los compradores dicen que vendemos barato, pero la competencia es fuerte y no podemos subir los precios, aunque las flores sean orgánicas”, expresó.

Para ella, vender cempasúchil es una tradición que representa su cultura, sin embargo, mencionó que ya no puede depender únicamente de esta temporada, por lo que busca nuevas estrategias para mantener sus ingresos.

Diversos puestos ofrecen sus productos florales (27/10/2025). Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Para América Ibáñez, de 19 años, vender flores en el centro “da otra visión” y representa una forma de mantener viva la cultura.

Su flor terciopelo la ofrece en 200 pesos el ramo, y mencionó que los turistas se muestran especialmente sorprendidos con los colores morados de la flor.

De acuerdo a Ibáñez, este es su primer año participando, con la esperanza de tener buenas ventas y ser invitada nuevamente el próximo.

Visitantes se acercan a los distintos puestos para adquirir macetas de cempasúchil y así adornar sus altares, entre ellos Alejandra Cruz, vecina de la colonia San Pedro de los Pinos, quien mencionó que llegó hasta el Zócalo especialmente para recorrer la mega ofrenda y comprar una maceta para su altar.

Señaló que es la primera vez que asiste al evento, luego de que su hijo le mostró una publicación en Instagram sobre la exposición.

“Me pareció una buena idea venir”, dijo, mientras mostraba las dos macetas chicas y una grande que adquirió y comentó que no conocía la variedad de la flor.

El Zócalo de la CDMX se adornó con cientos de flores de cempasúchil (27/10/2025). Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Desde el Estado de México, Bianca Vanessa comentó que visitó el Centro Histórico para ver a su madre y se encontró con los puestos de flores, decidió llevarse dos plantas pequeñas de 10 pesos cada una.

“Estoy acostumbrada a ver cómo se planta la flor en la carretera, pero verlas aquí, contrastando con los edificios del Centro Histórico, me parece un excelente punto turístico”, opinó.

Karina Rodríguez, que vive en la alcaldía Cuauhtémoc, acudió específicamente al zócalo para comprar flores de cempasúchil y llevar al menos cuatro macetas a su casa para su ofrenda.

Detalló que, tiene dos hijos pequeños a quienes busca inculcar la tradición.

“Creo que por el auge del Día de Muertos tienen esto, aunque también podrían hacerlo todo el año, porque es apoyar la economía local”, comentó.

