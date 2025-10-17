Más Información

Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

EU ataca un submarino que transportaba drogas en el Caribe, dice Trump

Fuerzas federales se enfrentan con grupo armado en Michoacán; bloquean carreteras con vehículos incendiados

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Gobierno y refresqueras llegan a acuerdo para reducir consumo de bebidas azucaradas; limitarán publicidad dirigida a niños

Gobernadores agradecen a Sheinbaum y a “Ejército rifado” ayuda tras lluvias e inundaciones; algunos a horas de salir de la emergencia

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el inicio de la venta de la típica y afirmó que este año se cultivaron 6.3 millones de flores de cempasúchil, con lo que se rompió el récord de producción de la .

“Tenemos que ayudar a que toda esta producción que con gran esfuerzo se hace, se traduce en venta”, dijo, al convocar a las y los capitalinos a que compren cempasúchil local y la utilicen en sus ofrendas.

Desde el paraje de San Sebastián Xochimilco, la mandataria encabezó el evento “Sendero de las almas”, resaltó que para aumentar la producción de flores de zonas como Xochimilco y Milpa Alta, durante el último año se rehabilitación parcelas inundadas, se acondicionaron caminos rurales, se rehabilitaron más de 13 kilómetros de vías en zona chinampera y se promovieron ferias y puntos de venta en zonas urbanas.

Afirmó que México es el “centro mundial” de origen del cempasúchil, por lo que se pronunció por la defensa de esta flor, la cual dijo, no es solo una planta decorativa, sino que también es medicinal y sirve de alimento.

“Los productores de flores de cempasúchil hacen florecer a la Ciudad de México”, destacó.

