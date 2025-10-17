La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el inicio de la venta de la típica flor de cempasúchil y afirmó que este año se cultivaron 6.3 millones de flores de cempasúchil, con lo que se rompió el récord de producción de la CDMX.

“Tenemos que ayudar a que toda esta producción que con gran esfuerzo se hace, se traduce en venta”, dijo, al convocar a las y los capitalinos a que compren cempasúchil local y la utilicen en sus ofrendas.

Desde el paraje de San Sebastián Xochimilco, la mandataria encabezó el evento “Sendero de las almas”, resaltó que para aumentar la producción de flores de zonas como Xochimilco y Milpa Alta, durante el último año se rehabilitación parcelas inundadas, se acondicionaron caminos rurales, se rehabilitaron más de 13 kilómetros de vías en zona chinampera y se promovieron ferias y puntos de venta en zonas urbanas.

Lee también Día de Muertos 2025: ¿cuál es el significado de los 7 niveles del altar?

Afirmó que México es el “centro mundial” de origen del cempasúchil, por lo que se pronunció por la defensa de esta flor, la cual dijo, no es solo una planta decorativa, sino que también es medicinal y sirve de alimento.

“Los productores de flores de cempasúchil hacen florecer a la Ciudad de México”, destacó.

Lee también VIDEO Alistan alumbrado por Día de Muertos en el Zócalo; será inaugurado por Clara Brugada el miércoles 30 de octubre

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot