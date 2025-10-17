Día de Muertos 2025: ¿cuál es el significado de los 7 niveles del altar?

Muchos mexicanos se encuentran a punto de realizar sus tradicionales ofrendas de Día de Muertos para venerar a sus familiares fallecidos.

Esta tradición es una de las más representativas de los mexicanos ya que trae mucho simbolismo y elementos importantes donde se revela la gastronomía, el arte y la cultura de México.

Por ello, es importante saber qué representa cada elemento de una oferta y por qué se hace de esa manera.

Lee también Día de Muertos 2025: ¿cuál es el significado del pan de muerto en la ofrenda?

¿Cuál es el significado de cada nivel de la ofrenda?

Se realizará la Mega Ofrenda Gatuna Geodésica, un altar colectivo donde los visitantes podrán colocar fotografías de sus gatos fallecidos Foto: Pixabay

El sitio web de CANIRAC nos cuenta qué representa cada uno de los siete niveles, en las ofrendas tradicionales que muy probablemente se encuentran en todo hogar mexicano durante estas festividades.

Nivel 1 : El Santo; Se encuentra colocada la imagen del santo al cual se es devoto para la protección y guía para las almas en su camino de regreso al mundo de los vivos.

: El Santo; Se encuentra colocada la imagen del santo al cual se es devoto para la protección y para las almas en su de regreso al mundo de los vivos. Nivel 2 : Ánimas del Purgatorio; En este nivel se coloca una imagen de estas ánimas para ayudar al alma del difunto a obtener permiso para salir y visitar el mundo terrenal.

: Ánimas del Purgatorio; En este nivel se coloca una imagen de estas para ayudar al alma del difunto a obtener permiso para salir y visitar el mundo terrenal. Nivel 3 : Purificación; En este apartado se coloca la sal, que simboliza la purificación del espíritu. La sal es especialmente para los niños que se encuentran en el purgatorio para brindarles protección.

: Purificación; En este apartado se coloca la sal, que simboliza la del espíritu. La sal es especialmente para los niños que se encuentran en el para brindarles protección. Nivel 4 : El Alma; En el cuarto escalón se pone pan de muerto , un elemento que simboliza la eucaristía . Este pan representa el ciclo de la vida y la muerte, y su forma tradicional con huesos simboliza la conexión entre los vivos y los difuntos.

: El Alma; En el cuarto escalón se pone , un elemento que simboliza la . Este pan representa el ciclo de la vida y la muerte, y su forma tradicional con huesos simboliza la conexión entre los vivos y los difuntos. Nivel 5 : Comida Favorita: Aquí se colocan los platillos y las frutas que más disfrutaban los seres queridos que han fallecido. El aroma y la presencia de estos alimentos se cree que invitan a las almas a regresar y disfrutar de sus sabores favoritos.

: Comida Favorita: Aquí se colocan los y las frutas que más disfrutaban los seres queridos que han fallecido. El aroma y la presencia de estos alimentos se cree que invitan a las almas a regresar y de sus sabores favoritos. Nivel 6 : El Retrato; Aquí permanecen las fotografías de los familiares que ya partieron y que están siendo honrados con el altar para ser recordados.

: El Retrato; Aquí permanecen las fotografías de los familiares que ya y que están siendo con el altar para ser recordados. Nivel 7: La Cruz: Por último, aquí se coloca una cruz, que puede estar formada por semillas, frutas, cal, flores o veladoras. La cruz simboliza el sincretismo, una representación de protección y esperanza para los difuntos.

¿Cuál es el significado de cada elemento de la ofrenda?

Foto: Wikimedia Commons.

De acuerdo con el Gobierno de México, nos indica cuál es el significado de cada uno de los elementos que componen una ofrenda.

Agua : representa la fuente de vida, se ofrece a las almas para saciar su sed después de su largo viaje y fortalecer su regreso.

: representa la fuente de vida, se ofrece a las para saciar su sed después de su largo viaje y fortalecer su regreso. Sal : representa la purificación, sirve para evitar que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el año siguiente.

: representa la purificación, sirve para evitar que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el año siguiente. Veladoras : la flama significa " la luz ", fe, esperanza. Es una guía para que las almas puedan llegar a sus antiguos lugares e iluminar su regreso a casa.

: la flama significa " ", fe, esperanza. Es una guía para que las almas puedan llegar a sus antiguos lugares e su regreso a casa. Copal e incienso . El copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses. Se utiliza para limpiar el lugar de malos espíritus para que el alma pueda entrar a tu casa sin ningún peligro.

. El copal era ofrecido por los a sus dioses. Se utiliza para limpiar el lugar de para que el alma pueda entrar a tu casa sin ningún peligro. Flores : Estas decoran y aromatizan el lugar durante la estancia del alma, y ​​al partir se marcharán felices. El alhelí y la nube no pueden faltar porque su color significa pureza y ternura, y acompañan el alma de los niños.

: Estas decoran y aromatizan el lugar durante la estancia del alma, y ​​al partir se marcharán felices. El alhelí y la nube no pueden faltar porque su color significa y ternura, y acompañan el alma de los niños. Pan de Muerto : este es uno de los más importantes en el altar ya que significa hermandad o cariño hacia los seres queridos que ya fallecieron.

: este es uno de los más importantes en el altar ya que significa o cariño hacia los seres queridos que ya fallecieron. Papel Picado : Esta colorida y alegre decoración representa el aire como uno de los cuatro elementos que debe estar presente en cualquier ofrenda.

: Esta colorida y alegre decoración representa el como uno de los cuatro elementos que debe estar presente en cualquier ofrenda. Retrato: es la persona o personas a quienes están dedicadas las ofrendas.

También te interesará:

Lluvia de estrellas Orionidas 2025: esta es la hora exacta para ver el evento astronómico

Ace Frehley: usuarios despiden al guitarrista con las mejores frases e imágenes en X

"Yo que fui tormenta”: ¿de qué va el nuevo trend de TikTok que destapa confesiones?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xmg/aosr