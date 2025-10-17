Ace Frehley: usuarios despiden al guitarrista con las mejores frases e imágenes en X

La industria de la música está de luto luego de que se diera a conocer la noticia sobre el fallecimiento de Ace Frehley, el legendario exguitarrista de la banda de rock estadounidense, KISS.

Frehley murió el pasado jueves 16 de octubre a los 74 años, luego de que su familia tomara la decisión de desconectarlo del respirador que le brindaba el soporte vital.

De acuerdo con diversos medios estadounidenses, el músico, cantante y compositor, conocido principalmente por ser miembro fundador y guitarrista principal de la banda de KISS, se encontraba hospitalizado por una hemorragia cerebral provocada por una caída que tuvo en su estudio hace aproximadamente dos semanas.

Ace Frehley, exguitarrista de Kiss / Foto: Agencias

Usuarios despiden en redes sociales a Ace Frehley

La muerte del Ace Frehley ha impactado a millones de personas alrededor del mundo. En redes sociales, por ejemplo, el nombre del músico rápidamente se convirtió en tendencia, desatando todo un movimiento digital, mediante el cual usuarios han expresado sus últimas palabras de amor, mensajes de despedida y pequeños homenajes a uno de los originales de la emblemática banda de los 70s.

Ace Frehley llevó el rock más allá del sonido lo volvió espectáculo, identidad y universo propio. Su guitarra encendía el escenario, su personaje encendía la imaginación.

Ace Frehley no solo tocaba la guitarra: construyó una identidad. ⚡️#AceFrehley #KISS pic.twitter.com/fdiWC8dhAd — Chacho🤘🎸🍫📝 (@chachoscar) October 16, 2025

Los usuarios hicieron referencia al conocido apodo de Frehley, "Spaceman".

Usuarios despiden a Ace Frehley en redes sociales. Foto: X

Asimismo, diversos internautas agregaron frases y palabras clave con referencias que los amantes de KISS y seguidores del músico entenderán a la perfección.

Usuarios despiden a Ace Frehley en redes sociales. Foto: X

Muchos usuarios rindieron homenaje a Frehley por la huella que dejó en la industria de la música y en el género del rock, destacando las características que lo hacían único.

Ace Frehley también invocó el fuego eléctrico a través de su guitarra como el gran Jimi Hendrix. 🔥🎸



Musicalmente, su guitarra se convirtió en una marca registrada del sonido KISS: solos eléctricos llenos de wah-wah, licks con alma bluesera y una ejecución a veces tan sucia… pic.twitter.com/Je3ezlbFc8 — Nación Rock (@Nacion_Rock) October 17, 2025

Con collages de imágenes, los usuarios recordaron grandes momentos en la carrera del legendario integrante de KISS.

Usuarios despiden a Ace Frehley en redes sociales. Foto: X

Finalmente, los internautas mencionaron el legado que deja Ace Frehley y expresaron que será echado de menos.

Usuarios despiden a Ace Frehley en redes sociales. Foto: X

