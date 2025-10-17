Más Información

Beca Rita Cetina: ¿qué letras reciben el depósito hoy, 17 de octubre?

Beca Rita Cetina: ¿qué letras reciben el depósito hoy, 17 de octubre?

Ace Frehley: usuarios despiden al guitarrista con las mejores frases e imágenes en X

Ace Frehley: usuarios despiden al guitarrista con las mejores frases e imágenes en X

Día Mundial del Dolor: perspectiva de género, una mirada necesaria en padecimientos crónicos

Día Mundial del Dolor: perspectiva de género, una mirada necesaria en padecimientos crónicos

Lluvia de estrellas Orionidas 2025: esta es la hora exacta para ver el evento astronómico

Lluvia de estrellas Orionidas 2025: esta es la hora exacta para ver el evento astronómico

Marcha Zombie 2025 en CDMX: ¿cómo participar en el concurso de disfraces?

Marcha Zombie 2025 en CDMX: ¿cómo participar en el concurso de disfraces?

La industria de la música está de luto luego de que se diera a conocer la noticia sobre el fallecimiento de , el legendario exguitarrista de la banda de rock estadounidense, KISS.

Frehley murió el pasado jueves 16 de octubre a los 74 años, luego de que su familia tomara la decisión de desconectarlo del respirador que le brindaba el soporte vital.

De acuerdo con diversos medios estadounidenses, el músico, cantante y compositor, conocido principalmente por ser miembro fundador y guitarrista principal de la banda de KISS, se encontraba hospitalizado por una hemorragia cerebral provocada por una caída que tuvo en su estudio hace aproximadamente dos semanas.

Lee también

Ace Frehley, exguitarrista de Kiss / Foto: Agencias
Ace Frehley, exguitarrista de Kiss / Foto: Agencias

Usuarios despiden en redes sociales a Ace Frehley

La muerte del Ace Frehley ha impactado a millones de personas alrededor del mundo. En redes sociales, por ejemplo, el nombre del músico rápidamente se convirtió en tendencia, desatando todo un movimiento digital, mediante el cual usuarios han expresado sus últimas palabras de amor, mensajes de despedida y pequeños homenajes a uno de los originales de la emblemática banda de los 70s.

Los usuarios hicieron referencia al conocido apodo de Frehley, "Spaceman".

Usuarios despiden a Ace Frehley en redes sociales. Foto: X
Usuarios despiden a Ace Frehley en redes sociales. Foto: X

Asimismo, diversos internautas agregaron frases y palabras clave con referencias que los amantes de KISS y seguidores del músico entenderán a la perfección.

Usuarios despiden a Ace Frehley en redes sociales. Foto: X
Usuarios despiden a Ace Frehley en redes sociales. Foto: X

Lee también

Muchos usuarios rindieron homenaje a Frehley por la huella que dejó en la industria de la música y en el género del rock, destacando las características que lo hacían único.

Con collages de imágenes, los usuarios recordaron grandes momentos en la carrera del legendario integrante de KISS.

Usuarios despiden a Ace Frehley en redes sociales. Foto: X
Usuarios despiden a Ace Frehley en redes sociales. Foto: X

Finalmente, los internautas mencionaron el legado que deja Ace Frehley y expresaron que será echado de menos.

Usuarios despiden a Ace Frehley en redes sociales. Foto: X
Usuarios despiden a Ace Frehley en redes sociales. Foto: X

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses