Más Información

Esta tarde se confirmó la muerte de. Según reportes, Frehley había sido hospitalizado y conectado a un ventilador tras sufrir una hemorragia cerebral provocada por una caída en su estudio de grabación.

A pesar de varios días de atención médica, su estado no mejoró y finalmente fue desconectado del soporte vital, de acuerdo con medios internacionales.

¿Quién fue Ace Frehley?

Nacido como Paul Daniel Frehley, fue un músico estadounidense reconocido por ser guitarrista y miembro fundador de Kiss en 1973, junto a Paul Stanley, Peter Criss y Gene Simmons.

Aunque fue clave en los primeros años de la banda, dejó Kiss en 1982 para seguir su carrera como solista. Regresó en 1996 para la reunión de la formación original y permaneció hasta 2000, tras lo cual retomó su trayectoria individual.

Lee también:

Originario de Nueva York, Ace creció en una familia de músicos: sus padres tocaban el piano en la iglesia luterana y sus tres hermanos completaron estudios universitarios.

Él, en cambio, mostró más interés por la música que por la escuela, y solo llegó hasta la preparatoria. Durante su juventud, estuvo involucrado en pandillas locales de la ciudad, incluyendo The Hooky Boys, y su carácter rebelde le generó varios conflictos.

El cantante ya era un experimentado en los escenarios al tocar con diversas bandas. No obstante, su carrera dio un giro en 1972, cuando vio un anuncio en Village Voice que buscaba un guitarrista líder.

Después de superar el casting, Frehley se unió a Kiss y se consolidó como una de las figuras más icónicas del rock mundial.

En el escenario, adoptó el personaje de Space Ace o Spaceman, inspirado en su fascinación por la astronomía.

Lee también:

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

