Tras varios días de silencio, respondió al proceso legal que emprendió en su contra y en el que lo acusa de presunta violencia digital y mediática.

A través de un comunicado, los abogados del llamado "Toro del corrido" revelaron que interpondrán acciones legales contra la cante por difamación y falsedad de declaraciones que, afirman, han dañado la imagen de su cliente.

"El señor Guadalupe Rivera Saavedra (Lupillo Rivera) ha conformado un grupo de abogados con el propósito de emprender acciones jurídicas en contra de Belinda Peregrín Schüll, que tienen como finalidad aclarar y deslindar responsabilidades derivadas de declaraciones falsas y difamatorias", se lee en el escrito.

Recordemos que, el pasado 2 de octubre, Belinda acudió a la Fiscalía de la CDMX para denunciar al hermano de Jenni Rivera, alegando que éste vulneró su intimidad y usó su imagen sin su consentimiento en su reciente libro "Tragos amargos".

En la publicación, Rivera insiste que sostuvo una relación sentimental con la intérprete de "El Sapito"; incluso da detalles como que planeaban ser padres juntos, situación que ha negado la española.

Ahora, el equipo de Lupillo adelantó que acudirán a las autoridades correspondientes para defender sus derechos; y es que, la Fiscalía decidió que había elementos suficientes para concederle a la actriz varias medidas cautelares, como la prohibición al artista de acercarse a ella y la petición para que retirara todo el contenido de las redes donde la menciona.

“El equipo jurídico estará encargado de presentar las denuncias y procedimientos pertinentes ante las autoridades competentes, con estricto apego a la ley y en defensa de los derechos e intereses de nuestro representado", agregaron.

Lupillo Rivera también aprovechó el comunicado para expresar su postura respecto a los medios y la libertad de expresión:

“Lupillo reitera su respeto hacia los medios de comunicación, hacia el público que lo ha acompañado a lo largo de su carrera y hacia toda persona que ejerza la libertad de expresión dentro de los límites legales y éticos”.

Aunque no dieron más detalles respecto a la demanda, en una reciente entrevista a "Ventaneando" el abogado, Alonso Beceiro, afirmó que "Beli" había reconocido el romance en su denuncia, por lo que planean señalarla de falsedad de declaraciones, falsas imputaciones y fraude procesal demandada.

Hasta el momento ni Belinda ni su equipo han respondido.

