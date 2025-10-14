Más Información

Comparte Gonzalo Celorio su memoria musical y literaria

Discusión mancha el inicio del Congreso de la Lengua Española

Dolor, flamenco y un pacto con el diablo en el Festival Internacional Cervantino

Buscan regreso del Penacho de Moctezuma  por vía judicial

Periodistas alertan sobre la “pandemia” de fake news en el Congreso de la Lengua Española

Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa arranca en medio de discrepacias entre la RAE y el Instituto Cervantes

Kenia Os aplaude por lo alto a su colega y amiga Belinda, luego de que la cantante le pusiera un alto a Horacio Palencia para que no hablara más sobre su vida privada, después de que el cantante destapara, en su libro "Tragos amargos", detalles del supuesto romance que vivieron.

"Me encanta que ella alce la voz, que se defienda, que no se quede callada porque creo que a veces es muy injusto todos los chismes y cosas que se les dice a las mujeres, siempre se nos está poniendo en chismes con tal persona, con otra persona y me encanta que alzó la voz y dijo 'paren, hasta aquí'", expresó Kenia a la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México.

La cantante, novia de Peso Pluma, dijo que a quién le importa lo que Belinda hizo o no con su vida, además, expresó, ella tiene todo el derecho porque está soltera y es hermosa.

"Si fue o no fue, lo que sea, es su vida personal, a parte tiene todo el derecho, está soltera, está hermosa, está guapísima, ¡qué les importa con quien salió, que disfrute, ¡no?".

Kenia Os admitió que por mucho tiempo se quedó callada sobre varias cosas, e incluso, confesó que actualmente se sigue quedando callada, sin embargo, esa decisión, dijo, le ha dado paz mental.

"Me encanta que las mujeres no nos quedemos calladas, estoy muy feliz que las cosas estén cambiando", expresó, y adelantó que

Kenia recién celebró ocho meses de relación con su novio, el cantante de regional mexicano Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma.

