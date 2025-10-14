Kenia Os aplaude por lo alto a su colega y amiga Belinda, luego de que la cantante le pusiera un alto legal por violencia digital a Lupillo Rivera para que no hablara más sobre su vida privada, después de que el cantante destapara, en su libro "Tragos amargos", detalles del supuesto romance que vivieron.

"Me encanta que ella alce la voz, que se defienda, que no se quede callada porque creo que a veces es muy injusto todos los chismes y cosas que se les dice a las mujeres, siempre se nos está poniendo en chismes con tal persona, con otra persona y me encanta que alzó la voz y dijo 'paren, hasta aquí'", expresó Kenia a la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México.

La cantante, novia de Peso Pluma, dijo que a quién le importa lo que Belinda hizo o no con su vida, además, expresó, ella tiene todo el derecho porque está soltera y es hermosa.

"Si fue o no fue, lo que sea, es su vida personal, a parte tiene todo el derecho, está soltera, está hermosa, está guapísima, ¡qué les importa con quien salió, que disfrute, ¡no?".

Kenia Os se ha tenido que quedar callada

Kenia Os admitió que por mucho tiempo se quedó callada sobre varias cosas, e incluso, confesó que actualmente se sigue quedando callada, sin embargo, esa decisión, dijo, le ha dado paz mental.

"Me encanta que las mujeres no nos quedemos calladas, estoy muy feliz que las cosas estén cambiando", expresó, y adelantó que se viene la colaboración musical con Belinda y Danna.

Kenia recién celebró ocho meses de relación con su novio, el cantante de regional mexicano Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma.

