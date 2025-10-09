Más Información

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

"Krasznahorkai: uno de los narradores más originales de la literatura europea", Acantilado

"Krasznahorkai: uno de los narradores más originales de la literatura europea", Acantilado

Jajack Movement presentará obra multidisciplinaria como parte del Circuito Cervantino

Jajack Movement presentará obra multidisciplinaria como parte del Circuito Cervantino

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Cuatro libros para entrar al universo del Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Premio Nobel de Literatura para László Krasznahorkai; por su obra cautivadora en medio del terror apocalíptico

Premio Nobel de Literatura para László Krasznahorkai; por su obra cautivadora en medio del terror apocalíptico

Las revelaciones que hizo sobre la relación que mantuvo con ya tuvieron consecuencias legales.

Recientemente, se dio a conocer que la cantante presentó una denuncia en contra del artista por los delitos de violencia digital y mediática.

De acuerdo con un comunicado difundido por el despacho Maceo, Torres & Asociados, la denuncia fue interpuesta el pasado 2 de octubre ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de que la joven considerara que se vulneró su vida privada y su dignidad.

Lee también

Asimismo, se reveló que la Fiscalía decidió otorgarle medidas de protección a la intérprete de "Cactus", entre las que se le prohíbe a Rivera acercarse o intentar comunicarse con ella, realizar cualquier conducta ofensiva y se le pide eliminar de las redes sociales todos los contenidos en los que hable de la española.

Las acciones legales se producen días después de que el hermano de Jenni Rivera lanzara su autobiografía, "Tragos amargos", donde narró detalles privados del romance que comenzó en 2019, cuando ambos participaron en "La Voz".

El despacho que representa a Belinda subrayó que “ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso”, y recordó que esos actos constituyen violencia de género y una violación a los derechos humanos.

“La libertad de expresión no es absoluta, y no puede invocarse para justificar actos que generan violencia digital y explotación indebida de la imagen”, se lee en el texto.

Hasta el momento, Lupillo no ha hablado al respecto; sin embargo, en una entrevista que ofreció anteriormente al programa "Ventaneando" aseguró que no tenía miedo a ser demandado: "yo no le pido permiso a nadie", dijo.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jennifer Lopez defiende a Bad Bunny y lanza polémica comparación con Shakira: “No todos me conocían a mí ni a Shakira”. Foto: (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) (Photo by Robyn BECK / AFP) (Photo by Charles Sykes/Invision/AP)

Jennifer Lopez defiende a Bad Bunny y lanza polémica comparación con Shakira: “No todos me conocían a mí ni a Shakira”

Meghan Markle se burla de modelo que tropezó y desata furia en redes: ‘Qué mala persona’. VIDEO. Foto: Tomada de X @unreMARKLEble

Meghan Markle se burla de modelo que tropezó y desata furia en redes: ‘Qué mala persona’. VIDEO

Jennifer Lopez y Ben Affleck se quieren “mucho más cuando no están casados”, dice fuente tras incómodo encuentro de los actores. Foto: AFP

Jennifer Lopez y Ben Affleck se quieren “mucho más cuando no están casados”, dice fuente tras incómodo encuentro de los actores

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes. AFP

El ‘Striptease de Demi Moore’: la actriz luce 20 años más joven y enciende las redes

¡Más atrevida que nunca! Hailey Bieber rompe el internet con fotos en diminuta lencería negra. Foto: Instagram

¡Más atrevida que nunca! Hailey Bieber rompe el internet con fotos en diminuta lencería negra