Belinda muestra desinterés al ser cuestionada sobre el presunto romance que habría sostenido con Lupillo Rivera, hace seis años, y expresó que, para ella, lo que diga el músico en su obra autobiográfica no tiene ninguna trascendencia.

Desde que se publicó "Tragos amargos", el libro autobiográfico de Lupillo, lo que más llamó la atención de su contenido, fueron aquellos fragmentos en que el músico hace referencia al amor que Belinda le inspiró.

Desde hace tiempo, Rivera ha afirmado que sí fue novio de Beli: ahora, lo reitera a través de las páginas de su libro, en el que asegura que fueron siete meses en los que se habría enamorado "locamente".

Lee también: Belinda, Renata Notni y Samadhi brillan en desfile de L’Oréal Paris

Este cálculo constrasta con las declaraciones que hizo, en 2019, el año en que se conocieron, a través de las que el intérprete de regional afirmó que su presunto noviazgo habría tenido una duración de alrededor de cinco meses.

En su libro, Lupillo también habla de la buena sensación que le produjo haber encontrado, una noche, a la cantante y a su hija Lupita conversando en la cocina, comiendo un plato de cereal, pues, de esa manera, la cantante habría demostrado su interés por introducirse a su ámbito familiar.

Otra de sus revelaciones sugiere que, mientras estuvieron juntos, habrían compartido el deseo de compartirse en madre y padre y que, dentro de sus expectativas, habría estado la de concebir gemelas.

Lee también: A Belinda las caídas y lesiones la fortalecen

A raíz del impacto que el contenido de su libro ha tenido en los últimos días, cuando Belinda fue captada en el Aeropuerto de la CDMX, de su regreso de París, la prensa la cuestionó acerca de qué opinaba de lo que Lupillo había escrito acerca de ella.

Tajante y, cubriéndose el rostro con unas gafas oscuras y una gorra, expresó que no respondería preguntas relacionadas a personas que no tienen ninguna importancia.

"No hablo de personas irrelevantes, estoy acostumbrada a que usen mi nombre para cualquier tipo de tema", precisó.

Lee también: Lupillo Rivera detalla cómo fue su romance con Belinda y confiesa la verdadera razón por la que terminaron

En ningún momento, la cantante desaceleró el paso y, aunque negada a responder, cuando "Telemundo" le preguntó si era verdad que Lupillo habría terminado con ella, por una supuesta infidelidad de su parte, no le quedó más que reírse y ser cortés con los medios, al decir: "ay no, qué bárbaros".

La cantante que, a toda costa, evitó referirse a su excompañero de "La voz México", respondió explayádamente sobre su experiencia en la pasarela de L'Oréal Paris.

"Padrísimo, increíble, la pasé superbien; el reto fue el menisco, que lo tengo roto, entonces me duele, pero el simple hecho de arriesgarme y subir ahí, pero ya quería regresar, que tengo las funciones de ´Mentiras', muy emocionada".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc