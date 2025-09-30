El 29 de septiembre inició Paris Fashion Week. La marca de belleza L’Oréal Paris, aliada de la semana de la moda de la capital francesa, celebró su icónica pasarela: Le Défilé, durante el primer día de este importante evento internacional en el Hôtel de Ville.

La firma reunió a sus embajadoras de todo el mundo para reforzar su significativo lema: “Porque tú lo vales”, además, este año añadió las poderosas palabras: "Liberté, Égalité, Sororité" (libertad, igualdad y sororidad).

Eva Longoria, Heidi Klum, Jane Fonda, Kendall Jenner y Viola Davis fueron algunas de las mujeres que participaron en este encuentro. Como representantes de México, triunfaron en la pasarela las actrices Belinda, Renata Notni y Samadhi Zendejas.

Adicionalmente, L’Oréal Paris México organizó una proyección especial en la Ciudad de México en la noche del lunes, para que el público local pudiera presenciar el fashion show. Cerca de las 8:00 pm, se pudo ver el espectáculo visual en la Torre Latinoamericana.

“Proyectar nuestro desfile en la Torre Latinoamericana es un símbolo de nuestro compromiso con México y con todas las mujeres que, como nuestro lema, demuestran que su valor trasciende fronteras…”, expresó Faustine Pied, General Manager de L’Oréal Paris México.

Belinda, Renata Notni y Samadhi Zendejas representan a México en París

Belinda

Belinda desfiló por segunda vez en la pasarela de L’Oréal en Paris Fashion Week. La primera vez, convirtió su caída en una lección de empoderamiento que aún motiva a mujeres de todo el mundo a levantarse las veces que sea necesario para seguir adelante.

“Increíble noche y ¡esta vez no me caí!... Además, tengo el menisco roto y el ligamento cruzado lesionado, cosa que tendré que arreglar en algún momento de mi vida, me dolía mucho la rodilla al caminar pero eso no evitó que me arriesgara… La verdad no sabía si lo iba a lograr, pero siempre para adelante pase lo que pase…”, escribió en sus redes sociales.

Belinda lució un minivestido dorado con cristales y zapatos pumps en tono nude. En el diseño destaca la falda en A y las mangas cortas con volumen. La popular cantante llevó su melena rubia suelta peinada con raya en medio y ondas sutiles.

Foto: Especial. Instagram @belindapop

Renata Notni

La actriz Renata Notni es una de las embajadoras latinoamericanas más destacadas de L’Oréal Paris y esta es su cuarta participación en Le Défilé. La artista mexicana deslumbró en la pasarela con un vestido columna con escote strapless, en tono nude y bordado con cristales. Lució zapatos pumps de la misma tonalidad del vestido, con audaz puntera metálica.

Renata impulsó un maquillaje en tonos neutros sobre la pasarela, uno de sus gestos de belleza fue cuando retocó su labial al desfilar, con un lip gloss en tono nude precioso. Su look de belleza se completó con un peinado ‘wet look’ ladeado.

Foto: Especial. Instagram @rennotni

Samadhi Zendejas

Samadhi Zendejas plasmó en Instagram: “Cada paso en esta pasarela es un recordatorio de lo lejos que pueden llegar los sueños cuando se caminan con amor y valentía…”. Es la segunda vez que la actriz mexicana desfila en este evento que reúne a mujeres talentosas para emitir un mensaje de empoderamiento femenino y sororidad.

Samadhi lució uno de los vestidos más hermosos en Lé Défilé, un diseño semitransaprente en negro con detalles plateados; el corpiño resalta con peplum y escote asimétrico. La mexicana llevó su peinado recogido en una coleta alta estilo ‘messy’.

Foto: Especial. Instagram @samadhiza

