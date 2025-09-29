Después de la pasarela de Milán, llega la de París. La Semana de la Moda en la capital francesa comenzó el 29 de septiembre y la cantante Rosalía asistió a uno de los primeros desfiles del gran evento internacional.

La intérprete de “Despechá” lució un sensual look en el desfile debut de la diseñadora belga Julie Kegels, quien fundó su marca homónima en 2024, tras haber trabajado para Maison Alaïa.

“El contraste define su trabajo, donde la precisión se fusiona con la fluidez y la tradición abraza la innovación. Sus diseños invitan a soñar, conectando pasado y futuro en un diálogo atemporal, detallan sobre la marca en el sitio de Paris Fashion Week.

Rosalía luce falda midi con abertura y medias de encaje

La cantante Rosalía luce un conjunto conformado por una falda midi plisada con superposición de texturas. Esta prenda tiene una abertura en la pierna que nace en la cintura, una apuesta por una sensualidad audaz y moderna.

La pieza que completa este total look de tonos negro y champagne es un top con cuello halter que tiene un tipo de corbata incorporada, que pareciera que también podría llevarse sobre el cuello.

La cantante luce medias de encaje de color negro con clásicos zapatos de salón. Las medias de encaje han sido un must-have desde la primavera que eleva el look al instante. Este otoño, se pueden lucir de color negro, para también burgundy, verde bosque y blanco roto.

El auténtico peinado de Rosalía

Rosalía hace que su peinado sea parte de su look al incorporar listones con los colores del atuendo. Recoge su larga cabellera en una coleta baja, con pequeños mechones envueltos por los listones, una propuesta estilo messy fácil de recrear esta temporada.

En su maquillaje destaca el tono rosa en mejillas y labios, mientras que en su mirada resalta el delineado profundo en la línea de agua, un guiño a la estética de los 90.

¿Te gustaría llevar falda con abertura y medias de encaje como Rosalía?

