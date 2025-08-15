Rosalía es el rostro que protagoniza la edición estadounidense de Elle dedicada al mes de septiembre. En la sesión fotográfica luce un estilo romántico moderno y destaca su cabello extra largo con rizos definidos. La cantante española fue fotografiada por el famoso dúo Inez & Vinoodh.

En la entrevista hacen un recuento de su trayectoria musical, recuerdan que se encuentra en un proceso de producción de nuevo disco del que aún no revela mucho y resaltan su participación como actriz invitada en la popular serie “Euphoria”.

Foto: Especial. Elle USA / Inez & Vinoodh

Con respecto a su relación con la moda, dicen que Rosalía tiene un “estilo ultrafemenino, con aires de motociclista, que ha cultivado toda su vida". “¡Soy un moodboard en carne y hueso! Siento que, como artista, no puedo expresarme solo a través de la música. Puedes ser creativa las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

"Se trata simplemente de permitirte estar en ese estado. Para mí, el estilo es una prolongación, una extensión de la expresión”, declaró la cantante en Elle.

Rosalía protagoniza la portada de Elle

El concepto de la edición de septiembre es un otoño romántico del cual Rosalía es su principal embajadora, alejada de los tonos terrosos asociados con la temporada. En la portada luce un vestido lencero en rosa suave con superposiciones de texturas.

Otro aspecto destacable es el cabello. Se roba toda la atención con rizos definidos y un moño de terciopelo rojo. La artista luce un maquillaje natural, pero con profundidad en la mirada gracias a sombras café y delineado inferior; en los labios, lleva el brillo de un gloss translúcido, un tipo de labial que ha repuntado este año.

El moño, detalle que definió el estilo coquette, se queda para el otoño. Foto: Especial. Elle USA / Inez & Vinoodh

Con ese mismo moño —de la famosa marca de accesorios para el cabello Jennifer Behr—, aparece en otra cubierta de la edición de septiembre de Elle, sosteniendo una flor roja con su boca, a juego con el lazo.

El estilo romántico de Rosalía

La mayoría de los looks son de tonos suaves como blanco y beige, de firmas de lujo como Dior y Zimmermann. Un vestido rojo (Ferragamo), color que también expresa romance, rompe con el minimalismo en la paleta. Además del tono vivo, en su diseño hay una sexy mezcla de malla y flecos, rematada con flores 3D.

Fiel al estilo de la cantante de “Saoko”, el toque irreverente se da a través del calzado, pues luce estos vestidos sublimes con botas con plataformas.

El blanco y el rojo predominan en la sesión de Elle. Foto: Especial. Elle USA / Inez & Vinoodh

Con esta edición de Elle, ya Rosalía define que la moda del otoño 2025 estará llena de estilo romántico.

