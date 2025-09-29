La actriz y modelo Loreto Peralta, quien ha cautivado al público mexicano desde su participación en la película “No se aceptan devoluciones”, es una de las personalidades que protagoniza la más reciente campaña de Lancôme.

La marca de belleza reunió a varios de sus embajadores para celebrar su 90 aniversario en esta campaña digital, en la que cada uno luce un estilo de maquillaje en tendencia para expresar un efusivo: “Happy Birthday, Lancôme”.

Con espectacular maquillaje de ojos plateado y lip gloss transparente, el makeup artist mexicano Luis Torres es otra de las figuras presentes. También se encuentran artistas internacionales como Amanda Seyfried, Aya Nakamura, Isabella Rossellini y Nico Parker, entre otras.

Nico Parker, Luis Torres e Isabella Rossellini en la campaña que celebra los 90 años de Lancôme. Foto: Especial. Instagram @lancomeofficial

Blue Glaze, el maquillaje de Loreto Peralta con sombras azules

Loreto Peralta luce un look que la marca de belleza denomina “Blue Glaze”, este tiene como centro de atención el tono azul metálico en sus ojos, que envuelve la mirada con un estilo festivo y futurista, gracias a su base plata.

El maquillaje de ojos de la actriz destaca por la disposición del azul en los extremos del párpado superior, mientras el centro luce radiante con tonalidades naturales; completan el maquillaje con delineado azul oscuro muy sutil. Para realzar aún más la mirada, nada mejor que la máscara de pestañas que alarga y aporta volumen.

La propuesta de Lancôme en el look de Loreto es combinar el azul con el rosa, tono que lleva en sus labios con gloss y también en las mejillas.

Loreto Peralta luce el estilo Blue Glazed en la campaña que celebra 90 años de Lancôme. Foto: Especial. Instagram @loretoperalta @lancomeofficial

La marca comparte en sus redes sociales las especificaciones de los productos empleados en cada estilo. Para crear el maquillaje de ojos de Loreto Peralta usaron la paleta de sombras The Great Minaudière Palette, una edición especial por el aniversario de la marca, delineador Le Stylo Waterproof azul (Minuit illusion) y rímel Lash Idôle Flutter Extension Mascara.

En labios, tiene el brillo Lip Idôle Juicy Treat, en tono Pink Oh La La, y el delineador Lip Idôle Lip Shaper, en tono Don’t Be Chai. Si te gusta el color de sus mejillas, se trata del Blush Subtil en Pink Oh La La, un rosa medio y luminoso.

Loreto exhibe la tinta que usa: Skin Idôle 3-Serum Supertint Skin Tint. Foto: Especial. Instagram @loretoperalta @lancomeofficial

Rosa claro y azul metálico forman la combinación ganadora para brillar en una fiesta, según este maquillaje de Loreto Peralta. ¿Te gustaría inspirarte en su propuesta?

