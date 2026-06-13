La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el peso se pusieron la verde animados por la contribución del Mundial de Futbol a la economía nacional, coincidieron analistas consultados por EL UNIVERSAL.

El Índice de Precios y Cotizaciones, el principal indicador de la BMV, alcanzó los 68 mil puntos por momentos del viernes y despidió la semana en 67 mil 955 unidades, un aumento de 1.5%.

Fuente: Bloomberg y Banamex

Entre las 35 empresas que conforman el índice, la aerolínea Volaris se llevó la mejor parte, cuya acción despegó 5.5%, el segundo día en terreno positivo y la mayor alza desde el pasado 20 de mayo.

Lee también Amenaza de Trump de salirse del T-MEC refleja tiempos políticos en EU: Consejo Coordinador Empresarial; “seguirá golpeando a México”

Los registros de Bloomberg señalan que la BMV acumula una ganancia de 4.8% desde el jueves, cuando arrancó la fiesta futbolista en el país, donde fueron programados 13 partidos.

El índice mexicano avanza el doble de rápido que sus pares en Estados Unidos, sede de 78 juegos, ya que el Standard and Poor’s 500, que agrupa a 500 compañías de alta capitalización, suma un incremento de 2.3% en dos sesiones.

[Publicidad]

El Promedio Industrial Dow Jones, conformado por las 30 empresas más sólidas y representativas en Estados Unidos, lleva una ganancia de 2.6%; y el Nasdaq, con gran presencia tecnológica, acumula 2.9%.

Lee también BID lanza iniciativa para digitalizar pagos en México; el apoyo incluye 2.29 mdd

“El efecto del Mundial es claro en la BMV, pero de forma selectiva. Las empresas ligadas a los aeropuertos, hoteles, alimentos, bebidas, restaurantes, cadenas de autoservicio, medios de pago y consumo discrecional pueden beneficiarse más directamente de la derrama económica, el flujo turístico y el mayor consumo en los partidos”, dijo el economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada.

[Publicidad]

“El Mundial ayuda al sentimiento positivo hacia México, debido a que suma por el turismo, el consumo y la entrada de divisas, lo que influye también en el tipo de cambio, pero de forma marginal, dado que la paridad sigue respondiendo más a factores como la diferencia de tasas de interés, el apetito global por riesgo, los flujos hacia países con economías emergentes y la percepción sobre EU”, explicó Calzada, quien además es profesor de Economía en la UNAM.

El peso arrebató terreno al dólar por cuarto día consecutivo y acabó la semana en 17.23 unidades en operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

Lee también Hacienda publica medidas para agilizar créditos con la digitalización de expedientes; incluye la reutilización de documentos

[Publicidad]

Se trata del cierre más fuerte que ha tenido la moneda mexicana en un mes, concretamente desde el 14 de mayo.

Al menudeo, el dólar terminó vendiéndose en 17.66 pesos en ventanillas de Banamex.

Top ten cambiario

En lo que va de 2026, el peso acumula una apreciación de 4.3% y se coloca como la octava moneda con mejor desempeño, ranking que encabeza el shekel israelí.

[Publicidad]

Lee también Primer día del Mundial 2026 y triunfo de México generó ventas por mil 200 millones de pesos: Concanaco

El director de Análisis en Valdez Capital, Carlos Hernández García, expuso que el fortalecimiento del peso tiende a favorecer la percepción sobre los activos mexicanos, incluido el principal indicador bursátil, al incrementar su atractivo relativo para inversionistas internacionales.

“La tendencia de largo plazo dependerá menos del efecto temporal asociado al Mundial y más de la capacidad de la economía mexicana para convertir dicho impulso en fundamentales sostenibles, particularmente en inversión, consumo y confianza empresarial”, comentó.

[Publicidad]

Desde su perspectiva, el Mundial va a generar un beneficio para la economía cercano a 0.1 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en 2026.

Lee también Suman 692 mil Mipymes habilitadas para aceptar pagos digitales en el Mundial 2026; buscan aprovechar derrama económica del torneo

Hernández García mencionó que la reciente apreciación cambiaria también coincide con un mayor apetito global por los activos de riesgo.

[Publicidad]

La economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, dijo que entre mejor sea el desempeño de la Selección Nacional de futbol, mayor será el interés para ver los partidos y el consumo, lo que se reflejará en los resultados de las empresas y la economía.

“Hay tres fuentes por las que se genera crecimiento económico por un Mundial: la construcción, el consumo y el turismo”, explicó Siller.

Lee también SpaceX debuta en Wall Street; Elon Musk reivindica misión "multiplanetaria" de la empresa

El consultor financiero en Roga Capital, Jacobo Rodríguez, comentó que el evento deportivo puede ser un catalizador en la BMV debido a que su arranque se llevó a cabo sin contratiempos y va a tener un efecto económico positivo.

La directora de Inversiones en IMB Capital Quants, Laura Torres, expuso que el robusto cierre de la BMV se debe principalmente a la caída de los petroprecios por el renovado optimismo sobre el fin de la guerra en Medio Oriente, lo que abarata los costos operativos para las compañías industriales y de consumo.

El analista de EBC Financial Group, Felipe Mendoza, destacó que los comercios, bares y restaurantes prevén un repunte masivo en las ventas por el Mundial, mientras que los flujos provenientes del exterior continúan favoreciendo al peso.

Lee también Elon Musk abre SpaceX a inversionistas; la empresa apuesta todo a la inteligencia artificial

Estrategas de Banorte relacionaron el cierre positivo de los mercados financieros globales con la esperanza de un avance diplomático para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que un posible acuerdo de paz con Irán puede firmarse este fin de semana o el lunes. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que el Memorándum de Entendimiento “nunca había estado tan cerca”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.