La historia entre y volvió a ser tema de conversación, pero esta vez no por rumores de romance, sino por un proceso legal.

Hace unos días, la cantante interpuso una denuncia contra el intérprete por violencia digital y mediática, luego de que éste hablara nuevamente sobre la supuesta relación que existió entre ambos en su libro "Tragos Amargos".

Mediante un comunicado emitido esta tarde por los abogados de la española, explicó que su dignidad y privacidad fue vulnerada. Asimismo, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que Belinda recibió medidas de protección tras considerar que Lupillo divulgó información personal sin su consentimiento.

El conflicto reabrió un conflicto que lleva años sin cerrar. Desde que coincidieron en "La Voz México", su vínculo ha sido objeto de polémicas que aquí recordamos.

2019 | El origen: “La Voz México” y el tatuaje. Los famosos se conocieron durante las grabaciones de La Voz México, donde ambos eran coaches. La cercanía de Lupillo con la "Princesa del pop" fue evidente en pantalla y pronto desató los rumores de un romance.

Ese mismo año, Lupillo se tatuó el rostro de Beli, gesto que muchos tomaron como confirmación de una relación sentimental. Sin embargo, ambos lo negaron públicamente: él insistía en que la admiraba profundamente y ella inició un noviazgo con.

2019 | Se filtra un video y crecen los rumores. En plataformas digitales circuló un video en el que supuestamente Belinda y Lupillo aparecían sospechosamente juntos en una fiesta, lo que reavivó las versiones sobre una relación más cercana. Ninguno de los dos hizo declaraciones directas al respecto.

2021 | El tatuaje desaparece. Aunque el llamado "Toro del corrido" aseguró que no se quitaría el tatuaje de la española, la atención mediática que recibió el noviazgo con Nodal lo hizo incumplir su palabra. Rivera no solo cubrió el diseño; sino que lo mostró en diversos programas de espectáculos. En entrevistas posteriores, declaró que se trató de un “cierre de ciclo” y que no se arrepentía de habérselo hecho.

2024 | “La Casa de los Famosos”: la primera confirmación directa. Cinco años después, durante su participación en "La casa de los famosos", Lupillo habló abiertamente sobre su relación con la intérprete de "Cactus". Aseguró que sí fueron pareja, que el noviazgo duró entre seis y ocho meses y que el final lo afectó emocionalmente:

“Lloré veinte días seguidos después de que terminamos”, dijo frente a cámaras.

2025 | El libro y la denuncia. En septiembre de 2025, Lupillo lanzó su autobiografía "Tragos Amargos", donde dedicó un capítulo a Belinda. En él relató momentos personales que compartieron durante su supuesto noviazgo, lo que volvió a colocar el tema en la agenda mediática.

Semanas después, el 2 de octubre, Belinda presentó una denuncia por violencia digital y mediática contra Lupillo Rivera ante la Fiscalía de la Ciudad de México, argumentando que el cantante divulgó detalles íntimos sin su consentimiento.

Hasta ahora, ni el hermano de Jenni Rivera ni la protagonista de "Camaleones" han hablado respecto al tema; sin embargo, los abogados de la cantante dejaron claro que el hecho de que ella sea figura pública no es justificación para que vulneren sus derechos.

