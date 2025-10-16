"Yo que fui tormenta”: ¿de qué va el nuevo trend de TikTok que destapa confesiones?

En los últimos días se han viralizado diferentes videos de algunos usuarios que se han sumado a la trend de TikTok “Yo que fui tormenta”.

Estos videos están claramente acompañados de una de las icónicas canciones de José José, “Volcán”, donde se utiliza una pequeña parte de la canción para representar las situaciones vividas por algunas personas.

¿De qué va el nuevo trend de TikTok que destapa confesiones?

Aunque el mensaje es claro, algunos usuarios han utilizado esta tendencia para compartir sus decepciones, tristezas, infidelidades, situaciones en las que han perdido su luz o bien en las que han mejorado.

En los versos de la canción “Yo que fui tormenta, Yo que fui tornado, Yo que fui volcán”, las personas utilizan ciertos videos o fotografías donde se les ve felices haciendo lo que les gusta con o sin personas que aprecian, en sus trabajos soñados, viajes, escuela, etc.

Finalizan con la estrofa “Soy un volcán apagado”, donde por otro lado representan imágenes donde se les ve tristes, sin ninguna emoción, en depresión, dando a entender que no se encuentran en su mejor momento y en alusión a que parecen ser dos personas distintas.

Por otro lado, también representan situaciones en las que ha cambiado como persona, pero para mejor, donde deja vicios o malas acciones, y se muestra en su mejor momento.

Este trend ha generado miles de reacciones donde los usuarios empatizan y reflexionan sobre algunas de estas situaciones, en cada TikTok inundan emotivos comentarios donde también comparten haber perdido a esa persona, esencia o situación en la que se sentían plenos y satisfechos.

En muchas ocasiones las tendencias de TikTok suelen ser meramente de entretenimiento, pero son pocas como estas que generan algunas reacciones emotivas entre los usuarios donde además los hacen reflexionar y unirse entre sí en situaciones ajenas.

