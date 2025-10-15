VIDEO: Paseador de perros en CDMX es captado ahorcando un animal y desata indignación en redes

Más Información

Ante el vertiginoso estilo de vida en la CDMX, muchos dueños de mascotas optan por contratar los servicios de para que sus canes, tengan la oportunidad de salir a ejercitarse durante el día, distraerse de la rutina y convivir en manada.

En ese sentido, con tal de brindar una mejor calidad de vida a las mascotas se ha incrementado el interés de los capitalinos por contratar los servicios de los paseadores, sin embargo, una vez más se abrió un debate en redes sociales sobre la regulación de este servicio, debido a un video que está circulando en ‘X’ donde se observa a un hombre con su correa.

Paseadores de perros en CDMX. Foto: Fernanda Zamora - El Universal
Paseador de perros en CDMX es captado ahorcando un animal

En el video que fue difundido por una cuenta vecinal, se observa a un hombre cruzando la calle con 5 perros (dos de gran tamaño y tres de ellos de talla pequeña), a pesar de que el grupo de mascotas mantiene el ritmo del paseador, sin razón aparente el hombre pasa uno de los perros pequeños al frente subiendo la correa y ahorcando por unos segundos al animal.

Durante el fragmento de apenas 6 segundos de duración, el sujeto realiza la acción de 'elevar' al perrito con la correa en dos ocasiones.

Según es ‘paseador de perros’ y la realidad es que ¡es un VERDUGO! Por favor NO dejen a sus compañeritos animales a cargo de gente malvada como este sujeto”, se lee en la descripción del video.

Rápidamente el clip generó una ola de indignación entre los internautas para alertar a los dueños que contratan paseadores, además de exigir que esta persona sea identificada.

  • Quien sea dueño de este lomito debe denunciar y si no son responsables no los tengan
  • Otros andan en bici y los jalonean
  • Los paseadores se han convertido en una mafia, si les dices algo se ponen agresivos
  • Si no les tienen paciencia para que se alquilan
  • Ojalá alguien lo ubique y lo denuncie

Son algunos de los comentarios en la publicación.

