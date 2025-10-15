Ariana Grande y Cynthia Erivo recrean el meme de “Las Perdidas” por Halloween de Wicked y reacciones causan furor

A pocas semanas del estreno de “Wicked: Para Siempre” las protagonistas de la película Ariana Grande y Cynthia Erivo, sorprendieron a sus fans mexicanos al anunciar una fiesta especial con motivo de Halloween.

El anuncio se robó los reflectores, pues las actrices recrearon el épico meme de “Las Perdidas”, al pedir la ayuda de las influencers Wendy Guevara, Karina Torres y Paolita Suárez para organizar la fiesta, desatando una ola de reacciones entre los internautas.

Estrenan tráiler de la secuela de "Wicked". Foto: Captura de pantalla YouTube (Wicked: For Good Final Trailer)

Ariana Grande y Cynthia Erivo recrean el meme de “Las Perdidas”

Grande y Erivo dedicaron un mensaje especial a las creadoras de contenido que rápidamente se viralizó en redes sociales pues las estrellas de Hollywood recrearon la frase que catapultó al éxito a "Las Perdidas" cuando alguien las abandonó en un cerro y decidieron grabarlo.

“Todos aquí nos hablaron de ustedes y su fabulosa energía, por eso sabemos que son perfectas para el trabajo. Estamos organizando la fiesta de Halloween más mágica de México y ustedes serán las anfitrionas, ¡Sorpresa!... esperamos que no estén lost, lost, lost”, mencionaron.

Ariana Grande y Cynthia Erivo diciendo PERDIDAS PERDIDAS PERDIDAS



#wicked pic.twitter.com/8Pijvx7Nvi — La Wendy (@LaWendyGuevara) October 15, 2025

Ante la célebre frase de “estamos perdidas, perdidas, perdidas” cientos de internautas rápidamente compartieron con humor este momento donde la cultura popular mexicana de actualidad traspasó fronteras.

El mensaje conquistó a los internautas mexicanos. Foto: Redes Sociales

Wendy, Paola y Karina se volvieron las protagonistas de un meme que llegó demasiado lejos desatando una oleada de memes y peculiares comentarios.

El mensaje conquistó a los internautas mexicanos. Foto: Redes Sociales

Los usuarios no olvidaron agradecer a las personas que las abandonaron en un cerro durante el 2017.

Un agradecimiento especial a los viejos que dejaron a Wendy y Paola varadas en un cerro por hacer la colaboración de WICKED X LAS PERDIDAS posible

pic.twitter.com/efQMYm4Obl — Wendy Guevara Highlights 🐝👑 (@ColmenaGuevara) October 15, 2025

Asimismo, las ediciones con IA no se hicieron esperar.

El mensaje conquistó a los internautas mexicanos. Foto: Redes Sociales

Las risas se hicieron presentes con el crossover más épico de la temporada.

El mensaje conquistó a los internautas mexicanos. Foto: Redes Sociales

"Cuando tu chiste llega demasiado lejos, definición literal"

"Elphaba Suárez, Glinda Torres y Fiyero Guevara"

"Ariana diciendo en inglés perdidas perdidas perdidas´´ es algo bien random que jamás me imaginé jajajaja"

"México una vez más ganándole a la IA"

"Ya nos gentrification a las perdidas"

"Te amo internet"

Fueron algunos de los comentarios más destacados en redes sociales.

