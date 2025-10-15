Más Información
Ariana Grande y Cynthia Erivo recrean el meme de “Las Perdidas” por Halloween de Wicked y reacciones causan furor
A pocas semanas del estreno de “Wicked: Para Siempre” las protagonistas de la película Ariana Grande y Cynthia Erivo, sorprendieron a sus fans mexicanos al anunciar una fiesta especial con motivo de Halloween.
El anuncio se robó los reflectores, pues las actrices recrearon el épico meme de “Las Perdidas”, al pedir la ayuda de las influencers Wendy Guevara, Karina Torres y Paolita Suárez para organizar la fiesta, desatando una ola de reacciones entre los internautas.
Ariana Grande y Cynthia Erivo recrean el meme de “Las Perdidas”
Grande y Erivo dedicaron un mensaje especial a las creadoras de contenido que rápidamente se viralizó en redes sociales pues las estrellas de Hollywood recrearon la frase que catapultó al éxito a "Las Perdidas" cuando alguien las abandonó en un cerro y decidieron grabarlo.
“Todos aquí nos hablaron de ustedes y su fabulosa energía, por eso sabemos que son perfectas para el trabajo. Estamos organizando la fiesta de Halloween más mágica de México y ustedes serán las anfitrionas, ¡Sorpresa!... esperamos que no estén lost, lost, lost”, mencionaron.
Ante la célebre frase de “estamos perdidas, perdidas, perdidas” cientos de internautas rápidamente compartieron con humor este momento donde la cultura popular mexicana de actualidad traspasó fronteras.
Wendy, Paola y Karina se volvieron las protagonistas de un meme que llegó demasiado lejos desatando una oleada de memes y peculiares comentarios.
Los usuarios no olvidaron agradecer a las personas que las abandonaron en un cerro durante el 2017.
Asimismo, las ediciones con IA no se hicieron esperar.
Las risas se hicieron presentes con el crossover más épico de la temporada.
- "Cuando tu chiste llega demasiado lejos, definición literal"
- "Elphaba Suárez, Glinda Torres y Fiyero Guevara"
- "Ariana diciendo en inglés perdidas perdidas perdidas´´ es algo bien random que jamás me imaginé jajajaja"
- "México una vez más ganándole a la IA"
- "Ya nos gentrification a las perdidas"
- "Te amo internet"
Fueron algunos de los comentarios más destacados en redes sociales.
