Mattel lanza Barbie inspirada en “La Llorona”: ¿cuánto cuesta y dónde adquirirla?

Con motivo del Día de Muertos, Mattel se une a la festividad mexicana que atesora un gran simbolismo y está llena de tradición con una edición especial de Barbie Signature Día de Muertos 2025, al lanzar “La Llorona”, una muñeca inspirada en la leyenda que forma parte de la cultura popular y el folklore latino.

Esta Barbie edición premium luce envuelta en un vestido de delicado encaje blanco, con un fondo azul que logra distinguirse entre las capas y el corsé. El diseño tiene manga larga para cubrir sus manos decoradas con un diseño esquelético festivo mientras sostiene una vela.

Su rostro exalta el maquillaje tradicional de catrina en colores blanco, azul y morado con lágrimas pintadas, asimismo la muñeca se encuentra coronada con un tocado de rosas negras y un velo de encaje que cae entre su larga y oscura cabellera.

La edición especial forma parte de las ediciones Signature Día de Muertos 2025. Foto: Mattel

¿Cuánto cuesta la Barbie inspirada en “La Llorona”?

La preventa de la Barbie inspirada en “La Llorona” inició este 14 de octubre con un precio al público de $2,999 pesos, la venta física será por parte de la tienda departamental Palacio de Hierro y en línea, además de la página de Mattel Creations y Amazon.

Cabe destacar que ante la alta demanda, en la página de Barbie Signature se encuentra abierto un registro para notificar a los compradores sobre la disponibilidad del producto.

Foto: Mattel

Barbie Día de Muertos 2025

Como parte de la tradicional edición de Día de Muertos, este año Barbie lanzó durante el mes de septiembre una pareja de muñecos de edición limitada para homenajear la tradición que celebra la cultura y el mundo de lo místico.

La muñeca luce un vestido con falda amplia y mangas abullonadas, con un diseño inspirado en la flor de cempasúchil, un elemento clave dentro de esta celebración y que no falta en las ofrendas.

El estampado floral resalta en la parte superior del vestido y en la falda. Mientras que el luminoso naranja se encuentra en franjas que se unen a otras amarillas y rosas. El maximalismo de sus accesorios conquistó a los coleccionistas.

Por otro lado, Ken viste un traje de charro con sombrero, chaleco y una camisa con flores bordadas que va a juego con el vestido de Barbie. Además tiene un maquillaje de esqueleto.

Foto: Especial. Mattel

