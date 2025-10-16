Dr Polo ofrece disculpas tras polémica por campaña contra Electrolit

En la última semana el médico e influencer, Polo Guerrero, se vio involucrado en una fuerte polémica, tras su supuesta participación en una campaña de desprestigio contra la famosa marca de sueros orales, Electrolit, de la farmacéutica mexicana PISA.

Luego de publicar un contenido supuestamente pagado donde criticaba y calificaba a los productos de Electrolit como engañosos y un "producto que miente", Dr. Polo desató una ola de reacciones y controversia, tanto de la comunidad médica, como de los usuarios en general.

Asimismo, tras ser señalado por el creador de contenido médico, Mr. Doctor, quien reveló que se trataba de una supuesta campaña pagada de desprestigio contra la marca de electrolitos orales, Polo Guerrero -y otros influencers y creadores de contenido involucrados- eliminó su video de todas sus cuentas en redes sociales.

"Electrolit":

Porque Mr. Doctor expuso una campaña pagada contra ese suero en el que TikTokers como Dr. Polo supuestamente participaron pic.twitter.com/qHXR8iFzRV — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 9, 2025

La controversia escaló cuando expertos en salud y otros usuarios en redes sociales respaldaron las declaraciones de Mr. Doctor, indicando que la composición de Electrolit está clínicamente respaldada y la bebida sí es recomendable durante episodios de deshidratación.

Dr. Polo ofrece disculpas tras su publicación controversial

Tras varios días de silencio, siendo criticado por su credibilidad entre la comunidad médica y su ética profesional, Dr. Polo decidió emitir un comunicado en redes sociales.

A través de sus plataformas, el creador de contenido publicó un video en el que aborda la situación, diciendo que quiso esperar unos días a que la polémica se calmara, para no aportar más caos.

"Te quiero decir que durante estos 5 años como creador de contenido médico he buscado actuar con total responsabilidad y con el único ánimo de aportar información de interés y algo de conocimiento", afirma Guerrero.

El influencer continúa diciendo: "El día de hoy me comprometo a poner mucho más cuidado en mis palabras y no cometer de nuevo alguna imprecisión que se preste o dé pauta a polémicas que desencadenan ambientes de violencia digital y se ponga en entredicho mi ética y mi credibilidad profesional".

Dr. Polo también agradeció a las marcas, instituciones, farmacéuticas y universidades que han decidido seguir colaborando con él, a pesar de la reciente controversia.

El creador cerró su comunicado haciendo mención especial a su comunidad digital y agradeciendo todavía contar con su apoyo: "Sobre todo te quiero agradecer a ti, por quedarte y aún formar parte de esta comunidad de más de 15 millones de personas en México y América Latina. Aquí estoy porque creo que la humildad y el valor para dar la cara ante una adversidad es algo que nunca se debe perder. Así que solo... tómalo en cuenta".

ngmu/aov