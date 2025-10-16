Yeri Mua dona 50 mil pesos en productos para damnificados de Poza Rica

Ante la crisis provocada por las intensas lluvias que azotaron a diversas zonas de Veracruz, la creadora de contenido e influencer Yeri Mua tomó acción directa para apoyar a las familias afectadas.

Con un gesto que ha sido ampliamente aplaudido, anunció que destinó 50 mil pesos en productos esenciales para los damnificados, entre ellos alimentos, medicamentos y artículos de higiene, que serán distribuidos en Poza Rica, Álamo y Cazones.

¿Qué tipo de productos donó Yeri Mua a los damnificados de Veracruz?

La influencer adquirió una variedad de productos esenciales que incluyen alimentos no perecederos como arroz, leche, café, galletas, además de medicamentos básicos, productos de higiene personal, materiales de limpieza, agua embotellada, y croquetas para perros y gatos. También consideró artículos específicos como toallas sanitarias, desodorantes y Ensure, bebida nutritiva apta para niños y adultos mayores.

Esta selección responde a las necesidades urgentes de las familias afectadas por las inundaciones, demostrando una planeación solidaria y consciente.

¿Por qué decidió Yeri Mua hacer pública su ayuda?

Aunque normalmente evita hacer públicas sus acciones altruistas, esta vez optó por compartir su aporte de forma abierta.

La influencer explicó que su intención no es presumir, sino motivar a otros a solidarizarse. “No se trata de presumir, sino de inspirar”, afirmó. Además, reconoció que parte de su decisión de documentar el proceso fue en respuesta a las críticas que cuestionaban su falta de apoyo ante la emergencia. “Lo hago por mis jarochos”, aseguró en sus redes.

En uno de sus videos, que ya suma más de medio millón de vistas y cientos de comentarios positivos, Yeri expresó su preocupación por la situación que viven muchas familias. “Veo tantas cosas feas que están sucediendo con las inundaciones… Haré mis donaciones, ojalá se puedan unir conmigo a apoyar a mi pueblo”, dijo visiblemente conmovida.

¿A dónde llegará la ayuda recolectada?

Según explicó la propia Yeri Mua, los víveres fueron entregados a centros de acopio verificados, con el fin de garantizar que los recursos lleguen directamente a las manos de quienes más los necesitan. Además, adelantó que su madre continuará con las compras y entregas en su nombre, ya que “aún falta mucho por cubrir”.

La influencer también colaboró con Marumena, una organización que apoya refugios de animales y comunidades locales, reafirmando su compromiso con causas sociales. Su gesto no solo alivió una crisis inmediata, sino que también recordó la importancia de la empatía y la acción colectiva en momentos de emergencia.

La veracruzana también manifestó su intención de seguir sumando recursos en los próximos días, destacando la magnitud del desastre y la urgencia de más apoyo. En redes sociales, sus seguidores celebraron su entrega y transparencia, resaltando que su iniciativa no solo responde a críticas, sino que es una acción genuina de apoyo social.

Con más de medio millón de visualizaciones en su video, Yeri Mua se convierte en un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden utilizar su alcance para generar impacto positivo, especialmente en momentos de emergencia.

