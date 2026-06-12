Los cierres en la Línea 2 del Metro, que además ayer continuó en obra en algunas estaciones, y en el Tren Ligero, complicaron la llegada y salida de aficionados que buscaban llegar al Estadio Ciudad de México para el partido inaugural del Mundial.

Por la mañana, el Tren Ligero habilitó corridas directas desde Tasqueña, donde solamente se permitía el acceso con boleto del partido en mano hasta El Vergel, desde donde los aficionados caminaban al recinto deportivo, pues la estación Estadio Azteca permaneció cerrada. En sentido contrario no hubo servicio.

Las personas que no contaban con boleto tuvieron que salir hacia Calzada de Tlalpan, en donde planeaban tomar el Trolebús hacia Perisur; sin embargo, esta línea fue cerrada debido a las manifestaciones.

Alrededor de las 11:35 horas, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que se suspendió la circulación en toda la línea, debido a que no había condiciones de seguridad.

Las corridas se vieron afectadas por actos vandálicos cometidos por manifestantes al exterior del estadio, quienes arrojaron diversos objetos a las vías, ocasionando daños en las estaciones. Asimismo, se registró la ruptura de cristales, mientras que las vallas de seguridad fueron desprendidas y arrojadas a las vías del tren.

Siguen las obras

A primera hora el Metro informó sobre el cierre de diversas estaciones. Hacia las nueve de la mañana las afectaciones se presentaron en el tramo Hidalgo-Xola y la estación Ermita , además de Hidalgo y Universidad en la Línea 3, y Pino Suárez en la Línea 1, conforme avanzó el día algunas de estas estaciones fueron reabriendo.

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A pesar del arranque del Mundial, ayer las obras de remodelación continuaron. Chabacano permaneció cerrada y seguían los trabajos; San Antonio Abad se abrió al público, pero continuaban las obras en el andén.

Las estaciones Zócalo y Allende estuvieron cerradas, pero personal sobre el andén trabajó con andamios y bultos de material.

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