La prensa de Irán difundió un proyecto de acuerdo con Estados Unidos destinado a establecer un marco para poner fin a la guerra, que no incluye cesiones sobre el estrecho de Ormuz y pospone las discusiones sobre su programa nuclear.

Aunque ningún dirigente iraní ha confirmado el contenido de un proyecto de acuerdo, el presidente estadounidense, Donald Trump, mencionó una posible firma "este fin de semana".

"Acabamos de llegar a un acuerdo muy bueno para poner fin a la guerra con Irán y, una vez finalizados los documentos, lo que debería hacerse en los próximos días... probablemente tendremos una firma, tal vez en Europa", afirmó Trump en el Despacho Oval.

El magnate republicano dijo incluso que cree que el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, aprobó ese "acuerdo marco muy sólido".

Lee también Trump habla de pacto; “no hay decisión”, dice Irán

Sin embargo, la diplomacia iraní enfrió poco después las expectativas. "Hasta el momento, Irán no ha llegado a una conclusión definitiva sobre el acuerdo", aseguró el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, a los medios estatales.

[Publicidad]

Según Trump, la firma de un "acuerdo marco" evitará que Irán se dote de armas nucleares y garantizará una reapertura del estrecho de Ormuz, una perspectiva que provocó este viernes una caída de los precios del petróleo.

Irán no cederá gestión del estrecho de Ormuz

No obstante, la agencia oficial de noticias iraní IRNA afirmó que Teherán "no se compromete en este texto a ceder la gestión del estrecho [de Ormuz] ni a restablecer las condiciones que existían antes de la agresión militar estadounidense e israelí".

El medio también señaló que el programa nuclear iraní se abordaría en unas negociaciones de 60 días con Washington, según los términos del proyecto de acuerdo marco.

[Publicidad]

"Cuestiones como el derecho de Irán a enriquecer uranio y la conservación del material enriquecido (...) serán enfatizadas con vistas a su inclusión en el acuerdo final", indicó.

El programa nuclear de Irán y la perspectiva de que se dotara con el arma atómica fue uno de los principales motivos esgrimidos por Estados Unidos e Israel para lanzar los ataques del 28 de febrero que desencadenaron la guerra.

Lee también EU quedará atrapado en un atolladero si continúa las agresiones: Irán; advierte que si Washington insiste verá un país "diferente”

[Publicidad]

"Trump y yo estamos de acuerdo" en que Irán no tenga armas nucleares: Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró en un comunicado que tanto él como el presidente Donald Trump están de acuerdo en que Irán no tenga armas nucleares, en referencia al enriquecimiento de uranio en la República Islámica, cuando las negociaciones del memorando de entendimiento están cerca de llegar a un acuerdo.

"Mientras sea el primer ministro de Israel, Irán no tendrá armas nucleares", aseguró el mandatario israelí, que afronta elecciones este otoño. "El presidente Trump y yo estamos completamente de acuerdo a este respecto".

Netanyahu aseguró que ha estado durante más de 30 años "al frente" de la lucha internacional contra el programa nuclear iraní y afirmó que dedica su vida a evitar que Irán destruya "el Estado judío". *Con información de EFE

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc