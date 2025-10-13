Inundación en Poza Rica: perrito lucha por su vida y se aferra a un portón en medio de una corriente

Las lluvias torrenciales que golpearon al estado de Veracruz durante los últimos días provocaron severas inundaciones en distintos municipios, entre ellos Poza Rica, donde un pequeño perrito se aferró con todas sus fuerzas a un portón para no ser arrastrado por la corriente.

La escena, captada en video y difundida en TikTok, ha emocionado a millones de usuarios que siguieron con angustia su destino.

¿Qué ocurrió con el perrito durante la inundación en Poza Rica?

El hecho ocurrió en la colonia Villa de las Flores, donde el agua alcanzó niveles alarmantes. En medio de la corriente, un perrito fue captado aferrándose con sus patas a un portón metálico, intentando mantenerse a salvo mientras el nivel del agua aumentaba. En el video, compartido por el usuario @emmanuel.v7 en TikTok, se observa cómo el animal cambia de posición para sujetarse con más fuerza, en un acto desesperado por sobrevivir.

Aunque en la grabación inicial no se mostraba el desenlace, posteriormente el mismo usuario confirmó que el perrito logró salvarse al refugiarse en la azotea de una vivienda cercana. “Afortunadamente el perro se pudo salvar, pero mucha gente sigue atrapada; la inundación nos tomó en la madrugada”, explicó Emmanuel en los comentarios de su publicación.

¿Los usuarios confirmaron que el perrito realmente está vivo?

Tras la viralización del video —que ya supera los 5.2 millones de vistas—, miles de personas exigieron pruebas de que el perrito estaba a salvo. Muchos comentaron no poder dormir sin saber su destino. Ante la insistencia, Emmanuel compartió que el lomito se encontraba con vida, aunque no difundió más fotografías o videos posteriores.

En los comentarios se leen mensajes de alivio, esperanza y también críticas por la falta de ayuda inmediata. Sin embargo, la historia del perrito se convirtió en símbolo de supervivencia ante la tragedia, recordando la vulnerabilidad de los animales durante desastres naturales y la importancia de incluirlos en los protocolos de rescate.

