Poza Rica: taquero regala comida en zonas afectadas por inundaciones y se viraliza

Las inundaciones causadas por las fuertes precipitaciones en diversos estados del país han dejado por lo menos 48 muertos y miles de damnificados.

De acuerdo con los últimos reportes en Veracruz se han registrado por lo menos 15 fallecimientos derivados de estas inundaciones.

Poza Rica es uno de los municipios en dicho estado que se ha visto severamente afectado, pues las intensas lluvias provocaron el desbordamiento del Río Cazones el pasado viernes 10 de octubre, el cual en minutos, dejó a la ciudad bajo el agua.

Graves inundaciones se registraron este viernes luego de que el río Cazones se desbordara por las intensas lluvias afectando diversas zonas de Poza Rica, Veracruz, el 10 de octubre de 2025. Foto: Cuartoscuro.com

Ante esta emergencia, han comenzado a salir a la luz diversos actos de humanidad, empatía y solidaridad, llevados a cabo por parte de grupos y personas de la sociedad civil, quienes buscan apoyar de la manera en la que puedan a los damnificados de esta crisis.

Taquero regala comida para afectados en Poza Rica

A través de redes sociales han comenzado a circular videos de un hombre quien, con su familia, decidió salir a regalar tacos para los afectados en Poza Rica.

En el video viral, el hombre, llamado Jesús, confesó que sus creencias religiosas lo motivaron a salir a ayudar, así como el hecho de que en otros momentos él se ha encontrado en situaciones críticas y siempre ha recibido ayuda de otras personas.

En Veracruz la cifra de muertos por las lluvias registradas en los últimos días llegó a 15. Foto: Carlos Nava / CUARTOSCURO

"Es totalmente gratis, en lo que podemos, no somos de dinero, pero pues tenemos la oportunidad de dar esto y lo damos con gusto", afirmó Jesús.

También confesó a pesar de que no vivir tan cerca, la situación crítica que pasan las personas de la zona los motivó a realizar el viaje para apoyar y que entre su familia y él están regalando alrededor de mil tacos y agua.

En el video, compartido originalmente a través de X, antes Twitter, por el portal La Silla Rota de Veracruz, dedicado a difundir noticias locales de la entidad, el hombre confiesa que las autoridades deberían "con más razón" ofrecer ayuda y apoyo, tomando inspiración de las personas que lo hacen.

Esto, ante las recientes críticas y reclamos por parte de la sociedad, quienes exigen que el gobierno reactive el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).

"Ellos con mucho más razón...cada quien da lo que tiene en su corazón, yo creo que tal vez los gobiernos andan preocupados en otras cosas, pero deberían darse la oportunidad de ver estos lugares, andan por allá afuerita donde no se ensucia uno", confesó Jesús.

#VIDEO | 🌮 Jesús, taquero en Poza Rica, regala casi mil tacos en la colonia Las Gaviotas, una de las más afectadas tras el desbordamiento del río Cazones. pic.twitter.com/uPJ4E2WEVz — La Silla Rota Veracruz (@LSRVeracruz) October 12, 2025

