Muere Diane Keaton: esta fue la última publicación de la legendaria actriz en Instagram

Comic-Con New York 2025: conoce aquí las últimas novedades de Marvel, DC y más

Calendario SEP: ¿habrá clases el 13 de octubre? Esto se sabe

Mattel lanza Monster High de Alien: ¿cuándo sale y dónde adquirir la muñeca de colección?

Lluvias en Poza Rica: surgen imágenes emotivas tras desbordamiento del río Cazones

La nueva edición de la comenzó el pasado jueves 9 de octubre y finalizará el próximo domingo en el Centro de Convenciones Javits de Manhattan. Esta convención se encarga de juntar en un mismo espacio a grandes fanáticos de la cultura pop, el entretenimiento y el mundo geek cada año.

Para dar la bienvenida a esta época de sustos y espantos, este 2025, la temática del evento es todo aquello relacionado con el universo de lo "embrujado" o "encantado", dejando ver a un sin fin de asistentes con disfraces extravagantes y únicos de superhéroes, villanos, personajes animados y de videojuegos.

Entre las principales actividades que se han realizado durante estos primeros días destacan: paneles de discusión con algunos actores del elenco principal de películas y series, proyecciones de cintas inéditas, nuevos anuncios y concursos de cosplay.

Últimas novedades de la Comic-Con New York 2025

Con la llegada de la temporada otoñal y el comienzo de los festejos por Halloween, diversas compañías de videojuegos y empresas cinematográficas han aprovechado la oportunidad de mostrar al público sus nuevos proyectos.

Marvel

Marvel Television y Marvel Animation sorprendieron a sus fanáticos con nuevos lanzamientos y anuncios especiales de series de televisión y animaciones. Estas son algunas de las novedades más relevantes:

  • El estreno de la serie "VisionQuest" en Disney Plus en 2026, protagonizada por Paul Bettany. Esta producción cerrará la trilogía que comenzó con "WandaVision".
  • El lanzamiento de la serie "Wonder Man" el próximo 27 de enero de 2026 a las 18:00 horas (hora del Pacífico) por Disney Plus. El tráiler ya está disponible en su cuenta oficial de YouTube.
  • El estreno de la segunda temporada de "Daredevil: Born Again" en marzo de 2026 en Disney Plus.
  • Vistazo a la segunda temporada de la serie animada "Tu amigable vecino Spider-Man" que regresará a Disney Plus en otoño de 2026.
  • El lanzamiento de la segunda temporada de "X-Men 97" en verano de 2026 por Disney Plus.
Estos son los próximos estrenos de Marvel Television y Marvel Animation en Disney Plus. Foto: X @NY_Comic_Con
DC

Por su parte, DC anunció el lanzamiento de su próxima iniciativa con un nuevo bloque de proyectos "DC Next Level", los cuales comenzarán a publicarse en marzo de 2026. Estas fueron algunas novedades:

  • Anuncio de la producción de la serie "Lobo", escrita por Skottie Young".
  • Creación de la serie "Batwoman" por Grag Rocka y el artista Dani.
  • Creación de la serie "Zatana" escrita por Greg Rucka.
  • Anuncio de la producción de la serie "The Demon", "Firestorm" y "Deathstroke".

Otras novedades y anuncios de la convención

  • El tráiler de la serie spin-off de Juego de Tronos llamada "El Caballero de los Siete Reinos" que se estrenará en HBO Max.
  • Avances de la cinta de ciencia ficción "Mercy" protagonizada por Chris Pratt.
  • Nuevo póster oficial de la segunda entrega de "Five Nights at Freddy's".
  • El tráiler oficial de la película "The Running Man", basada en el best seller de Stephen King.

Invitados especiales en la Comic-Con New York

Entre los invitados de honor destacan la actriz Bryce Dallas Howard conocida por dar vida a Gwen Stacy en Spiderman 3, así como el actor Elliot Page, reconocido por su papel protagónico en la película del 2007 "La joven vida de Juno" y en la serie de Netflix "The Umbrella Academy".

También destaca la presencia del actor Simu Liu y Brendan Fraser, así como del cantante Post Malone y el elenco de voz de la serie animada de Prime Video "Hazbin Hotel", la cual estrenará su segunda temporada en la plataforma el próximo 29 de octubre.

