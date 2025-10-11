Comic-Con New York 2025: conoce aquí las últimas novedades de Marvel, DC y más

La nueva edición de la Comic-Con New York 2025 comenzó el pasado jueves 9 de octubre y finalizará el próximo domingo en el Centro de Convenciones Javits de Manhattan. Esta convención se encarga de juntar en un mismo espacio a grandes fanáticos de la cultura pop, el entretenimiento y el mundo geek cada año.

Para dar la bienvenida a esta época de sustos y espantos, este 2025, la temática del evento es todo aquello relacionado con el universo de lo "embrujado" o "encantado", dejando ver a un sin fin de asistentes con disfraces extravagantes y únicos de superhéroes, villanos, personajes animados y de videojuegos.

Entre las principales actividades que se han realizado durante estos primeros días destacan: paneles de discusión con algunos actores del elenco principal de películas y series, proyecciones de cintas inéditas, nuevos anuncios y concursos de cosplay.

raise your hand if you love nycc ✋✋✋ pic.twitter.com/9jHvGgbckT — New York Comic Con (@NY_Comic_Con) October 11, 2025

Últimas novedades de la Comic-Con New York 2025

Con la llegada de la temporada otoñal y el comienzo de los festejos por Halloween, diversas compañías de videojuegos y empresas cinematográficas han aprovechado la oportunidad de mostrar al público sus nuevos proyectos.

Marvel

Marvel Television y Marvel Animation sorprendieron a sus fanáticos con nuevos lanzamientos y anuncios especiales de series de televisión y animaciones. Estas son algunas de las novedades más relevantes:

El estreno de la serie "VisionQuest" en Disney Plus en 2026, protagonizada por Paul Bettany. Esta producción cerrará la trilogía que comenzó con "WandaVision".

en Disney Plus en 2026, protagonizada por Paul Bettany. Esta producción cerrará la trilogía que comenzó con "WandaVision". El lanzamiento de la serie "Wonder Man" el próximo 27 de enero de 2026 a las 18:00 horas (hora del Pacífico) por Disney Plus. El tráiler ya está disponible en su cuenta oficial de YouTube .

el próximo 27 de enero de 2026 a las 18:00 horas (hora del Pacífico) por Disney Plus. El tráiler ya está disponible en su cuenta oficial de . El estreno de la segunda temporada de "Daredevil: Born Again" en marzo de 2026 en Disney Plus.

en marzo de 2026 en Disney Plus. Vistazo a la segunda temporada de la serie animada "Tu amigable vecino Spider-Man" que regresará a Disney Plus en otoño de 2026.

que regresará a Disney Plus en otoño de 2026. El lanzamiento de la segunda temporada de "X-Men 97" en verano de 2026 por Disney Plus.

Estos son los próximos estrenos de Marvel Television y Marvel Animation en Disney Plus. Foto: X @NY_Comic_Con

DC

Por su parte, DC anunció el lanzamiento de su próxima iniciativa con un nuevo bloque de proyectos "DC Next Level", los cuales comenzarán a publicarse en marzo de 2026. Estas fueron algunas novedades:

Anuncio de la producción de la serie "Lobo", escrita por Skottie Young".

escrita por Skottie Young". Creación de la serie "Batwoman" por Grag Rocka y el artista Dani.

por Grag Rocka y el artista Dani. Creación de la serie "Zatana" escrita por Greg Rucka.

escrita por Greg Rucka. Anuncio de la producción de la serie "The Demon", "Firestorm" y "Deathstroke".

Otras novedades y anuncios de la convención

El tráiler de la serie spin-off de Juego de Tronos llamada "El Caballero de los Siete Reinos" que se estrenará en HBO Max .

de llamada "El Caballero de los Siete Reinos" que se estrenará en . Avances de la cinta de ciencia ficción "Mercy" protagonizada por Chris Pratt.

protagonizada por Chris Pratt. Nuevo póster oficial de la segunda entrega de "Five Nights at Freddy's".

El tráiler oficial de la película "The Running Man", basada en el best seller de Stephen King.

Invitados especiales en la Comic-Con New York

Entre los invitados de honor destacan la actriz Bryce Dallas Howard conocida por dar vida a Gwen Stacy en Spiderman 3, así como el actor Elliot Page, reconocido por su papel protagónico en la película del 2007 "La joven vida de Juno" y en la serie de Netflix "The Umbrella Academy".

También destaca la presencia del actor Simu Liu y Brendan Fraser, así como del cantante Post Malone y el elenco de voz de la serie animada de Prime Video "Hazbin Hotel", la cual estrenará su segunda temporada en la plataforma el próximo 29 de octubre.

