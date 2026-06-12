Naucalpan, Méx.— En la historia de Naucalpan, “no es que los parquímetros hayan fracasado, sino que en su momento no hubo un acuerdo entre quienes gobernaban y la empresa que resultó favorecida con la concesión”, declaró el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, al enfatizar que “el programa de parquímetros va”.

El sistema de estacionamiento regulado regresa al municipio después de unos siete años de suspensiones y reactivaciones parciales.

En 2013, durante la administración de David Sánchez Guevara, el ayuntamiento autorizó mil 500 espacios para parquímetros en Ciudad Satélite, Tecamachalco, La Florida, la cabecera municipal y el Parque Naucalli.

El programa permaneció en operación hasta inicios de 2016 cuando quedó suspendido, luego de que en diciembre de 2015 se venció el contrato con la concesionaria.

Para 2017, en la gestión de Édgar Olvera, los parquímetros volvieron a funcionar un año cuatro meses con mil 500 cajones.

Ahora, el gobierno encabezado por Isaac Montoya reactivará el programa con la empresa NauPark, con un promedio de 5 mil cajones de estacionamiento, de acuerdo con la directora de Desarrollo Urbano de Naucalpan, Nina Carolina Izábal Martínez.

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Las zonas contempladas para la instalación del sistema son El Mirador, Naucalpan Centro, Industrial Alce Blanco, Centro Comercial Satélite, Lomas de Tecamachalco, Zona Azul y Boulevares.

A principios de junio, en calles de Zona Azul —donde en días recientes se registraron protestas contra el programa— comenzaron a ser marcados los cajones sobre el pavimento. En este lugar se hará la prueba piloto y se prevé que se active de manera paulatina en las demás zonas.

El proyecto incluye espacios exclusivos para habitantes de las colonias incorporadas al programa, los cuales estarán identificados con color azul; sin embargo, podrán estacionarse en otros lugares en caso de que los asignados estén ocupados.

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Los vecinos deberán registrarse en la aplicación NauPark para tener acceso al uso gratuito de cajones cercanos a sus viviendas.

La administración municipal sostiene que el nuevo esquema busca regular esos espacios y generar rotación vehicular en zonas donde la demanda rebasa la capacidad de estacionamiento.

“Primero, el tema es de ordenamiento territorial, ordenamiento del espacio público para que cada uno tenga distribuido su lugar y no haya un tema de segundas filas, de obstrucción de acceso a las casas y que haya una rotación de espacio que permita una mejor movilidad”, explicó la directora de Desarrollo Urbano.

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Izábal Martínez dijo que durante más de un año el gobierno municipal sostuvo reuniones con asociaciones vecinales para definir polígonos de operación y mecanismos para residentes en las colonias donde operará el sistema.

En Satélite, añadió, las mesas de trabajo comenzaron desde octubre pasado. La administración municipal realizó una encuesta digital en la que participaron más de mil 500 personas, con una aprobación superior a 80%.

La instalación de alcancías comenzará en Zona Azul durante la segunda quincena de junio. Después, el sistema avanzará hacia Ciudad Satélite.

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Las tarifas para automóviles oscilarán entre dos y cinco pesos por cada 15 minutos, dependiendo de la zona. Las motocicletas pagarán dos pesos por el mismo periodo.

El horario de funcionamiento será de lunes a miércoles de 08:00 a 20:00 horas y de jueves a domingo de 08:00 a 02:00.

Se prevé que antes del inicio formal del cobro existirá un periodo de socialización con conductores y residentes de la zona.

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