Yulay documenta zona de desastre en Poza Rica tras desbordamiento del Río Cazones

El pasado 10 de octubre, las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río Cazones en Veracruz, afectando severamente a varios municipios, con Poza Rica y Álamo como los más perjudicados.

En medio de la tragedia, la solidaridad mexicana se hizo notar, con figuras públicas como el youtuber Yulay, quienes se unieron rápidamente a los esfuerzos de ayuda, mostrando a través de sus redes sociales el impacto de las inundaciones y las labores de rescate.

Yulay documenta zona de desastre en Poza Rica

A través de sus redes sociales, Yulay compartió un emotivo video donde mostró las devastadoras imágenes de Poza Rica tras las inundaciones, todo ello acompañado de la canción “Acurrucar” de Ed Maverick, un cantautor mexicano que ha sido muy reconocido en los géneros de música folk.

El video, que ya ha superado los 7.8 millones de vistas, se viralizó rápidamente, sumando miles de comentarios de apoyo y agradecimiento de usuarios que felicitaron al youtuber por su valentía y empatía al ayudar a los veracruzanos afectados.

Este acto de solidaridad refleja la esencia del pueblo mexicano, que, a pesar de las adversidades, se une para superar las tragedias.

A través de plataformas como Instagram y YouTube, Yulay logró visibilizar la magnitud del desastre y también alentó a sus seguidores a contribuir con donaciones y apoyo para las familias que lo perdieron todo.

La acción de figuras públicas como él, así como de los miles de voluntarios y autoridades que se unieron al rescate, destaca la importancia de la cooperación ante situaciones de emergencia.

