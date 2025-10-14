Influencer Alex Serrano y Lady Tacos de Canasta regalan comida en CDMX y video se viraliza en TikTok

Alex Serrano, el extranjero que documenta sus viajes por toda la república mexicana y comparte los hallazgos culinarios de cada región, se ha abierto paso en las plataformas digitales con dinámicas donde ayuda a la gente emprendedora con su venta del día y obsequia todo tipo de productos a los afortunados que se encuentra en el camino.

Con la viralidad del tiktoker que se ha ganado el reconocimiento de las personas, su nueva colaboración causó furor en la plataforma, luego de visitar a Marven, mejor conocida como Lady Tacos de Canasta, quien a bordo de su icónica bicicleta se ha convertido en un referente de la CDMX.

Leer también: Mattel lanza Barbie inspirada en “La Llorona”: ¿cuánto cuesta y dónde adquirirla?

La carismática personalidad del influencer y su dominio del español, lo hizo ganar más de 2 millones de seguidores en TikTok. Foto: Redes Sociales

Influencer Alex Serrano y Lady Tacos de Canasta regalan comida en CDMX

Con su dinámica de comprar lo que pueda por la cantidad de $1,000 pesos, el creador de contenido compró varias órdenes de tacos de canasta y junto a Marven regaló con gran emoción uno de los antojitos más populares de México.

Con la picardía que la caracteriza, Lady Tacos de Canasta bromeó junto a Alex Serrano, le contó un poco de la historia de su negocio y le enseñó el legendario grito que la caracteriza.

Al ser extranjero, Lady Tacos le explicó cómo es que prepara sus salsas e hizo referencia a su apellido, además de invitarle una orden de tacos para que viviera la experiencia completa.

Leer también: Identifican a mujer que obligó a perro a tomar alcohol en Chihuahua; universidad donde estudia atenderá tema

@alexserrano.1 Que me pueden dar por $1000 de tacos de canasta 🧺 ♬ original sound - Alex Serrano

"Sus tacos son muy ricos"

"Pocos le compran pero lo ven regalado y todos se acercan"

"Que maravilla verlos a los 2 juntos Alex serrano y Lady tacos de canasta"

"Ella salió en la Crónicas del Taco en Netflix"

Fueron algunos de los comentarios de los internautas en el video que hasta el momento supera 4 millones de reproducciones.

También te interesará:

El sencillo truco para eliminar las manchas de grasa en la pared de tu cocina

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs