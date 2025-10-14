Identifican a mujer que obligó a perro a tomar alcohol en Chihuahua; universidad donde estudia atenderá tema

Por medio de redes sociales se desató una ola de indignación, luego de que se difundiera el video de una joven en Ciudad Madera, Chihuahua que subió al auto donde viajaba con amigos a un perro que encontró en la vía pública y lo obligó a tomar alcohol.

El hecho fue compartido en distintas plataformas digitales, donde la mujer escribió: “Si se les perdió su perro no se preocupen, lo traigo en la ped***”, mientras se escuchan las risas de sus amigos mientras obligó al perro a abrir el hocico para darle cerveza.

Ante las críticas en la red y la exposición del video compartido por ADN40, donde usuarios reaccionaron el caso de maltrato animal, la Universidad Pedagógica de Chihuahua lanzó un comunicado donde la institución aseguró haber identificado a la presunta agresora como parte de su comunidad estudiantil.

Identifican a mujer que obligó a perro a tomar alcohol en Chihuahua

Ante la presión en redes sociales, donde los usuarios exigen justicia para el animal y que los agresores sean castigados, la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH), identificó a una de sus estudiantes como la mujer que aparece en el video y reprobó lo ocurrido con el animal.

“La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua reprueba de manera enérgica cualquier acto de maltrato animal y reitera su compromiso con la formación ética, la empatía y el respeto hacia todos los seres vivos”, escribió la institución en su comunicado.

Asimismo, argumentó que el caso “ya se encuentra siendo atendido” conforme a los procedimientos internos establecidos. Además mencionó que se encuentran verificando si las otras personas del clip son parte de la institución.

Ayuntamiento de Ciudad Madera indica que habrá sanciones ante acto de crueldad animal

De igual forma, ante la presión mediática sobre el caso de maltrato animal, la Presidencia Municipal de Madera condenó el acto perpetrado por los jóvenes y difundió un comunicado donde se hace mención que lo ocurrido con el animal puede constituir un delito y se encuentra colaborando con las autoridades.

“Es nuestra responsabilidad proteger a los animales de la crueldad, asegurar su bienestar y sancionar a quienes cometan actos de maltrato”, se lee en el comunicado.

