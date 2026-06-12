Uno era un disco giratorio que emitía haces de luz. Otro era una esfera roja brillante de un color que el observador jamás había visto. Luego estaba el que se comparó con una patata, y también con una judía, pero con una capa de escamas brillantes, parecidas a las de un pez.

Esos fueron algunos de los ovnis descritos en los documentos publicados el viernes por el Pentágono, la tercera publicación desde que el presidente Donald Trump ordenó a su administración que revelara al público toda la información que tiene sobre vida extraterrestre y objetos misteriosos en el cielo.

Los 72 archivos publicados el viernes no incluyen la revelación impactante que Trump había insinuado. No hay pruebas concluyentes de vida extraterrestre ni de encubrimientos gubernamentales. Sin embargo, los archivos revelan nuevos detalles sobre algunos avistamientos recientes, así como los esfuerzos del gobierno por explicar lo que muchos consideran inexplicable.

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Tomemos, por ejemplo, la patata. Ocurrió en 2022, en una fresca mañana de febrero en Colorado Springs, Colorado. Cinco miembros del Ejército de los Estados Unidos en Fort Carson salieron de un edificio de oficinas y vieron algo extraño flotando sobre la montaña Cheyenne, a pocos kilómetros al oeste.

Según un documento del FBI, el objeto tenía forma de patata, con bordes definidos, y parecía estar pintado de un color opalescente cremoso/blanquecino. Estaba compuesto por escamas o paneles articulados que parecían de pez, asimétricos, sin superponer y de forma irregular.

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Permaneció inmóvil, centelleando, durante unos dos minutos, según relataron los hombres al FBI. Luego desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Ninguno de ellos llevaba teléfono móvil. No hay vídeo ni fotos.

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Según el informe, la "patata" podría haber sido un efecto de la luz.

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Las autoridades encargadas de investigar el incidente afirmaron que no podían explicarlo fácilmente. Su informe concluyó, con poca certeza, que podría tratarse de un efecto de retrodispersión de la luz solar. Según el informe, la tenue luz del sol naciente podría haberse reflejado en la nieve de la montaña e iluminado las nubes bajas.

Los hombres insistieron en que era un día despejado y sin nubes. No se creía que hubiera aeronaves ni globos en la zona. El informe de cuatro páginas, con numerosas partes censuradas y atribuido únicamente a un "socio de la comunidad de inteligencia", indicaba que no parecía tratarse de tecnología de un adversario extranjero. La recreación del FBI se parece a lo que uno podría imaginar: una especie de patata pálida y escamosa sobre una montaña baja.

El caso sigue sin resolverse

Un informe igualmente exhaustivo examinó una serie de avistamientos ocurridos en octubre de 2023, esta vez por seis agentes federales encargados de hacer cumplir la ley. Según los agentes, en varias ocasiones vieron aparecer una esfera de color naranja brillante sobre una cresta montañosa, de la cual surgieron entre dos y cuatro esferas rojas más pequeñas.

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La mayoría de las veces, las esferas desaparecían rápidamente, pero en una ocasión, según los agentes, una esfera permaneció inmóvil en el cielo durante varias horas. El informe indica que no existen grabaciones de vídeo ni fotografías que confirmen estos avistamientos.

Un análisis de este mes examina diversas explicaciones posibles. Aviones militares realizaban ejercicios en la zona y algunos lanzaron bengalas. También podría haber habido otras pruebas de tecnología estadounidense en desarrollo en las cercanías, según el informe. Estas explicaciones se consideran plausibles, pero no concluyentes.

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Sin embargo, no descartó la posibilidad de que se tratara de alguna “tecnología no reconocida”. Con relativamente pocas pruebas, solicitó una investigación más exhaustiva del caso.

La Casa Blanca difunde un video del orbe rojo

El análisis fue realizado por la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Pentágono, creada por el Congreso en 2022 para investigar informes de fenómenos anómalos no identificados (FANI). Informes anteriores de la agencia indican que no se ha encontrado ninguna evidencia de vida extraterrestre.

Entre los archivos más recientes se encuentra un informe del FBI de febrero que detalla un avistamiento en una zona no especificada del noreste de Estados Unidos. Una persona, cuyo nombre aparece tachado, informó haber llegado a casa y haber visto una luz intensa flotando bajo los árboles de su patio trasero. La describió como una esfera de un rojo "brillante y hermoso", que la persona nunca había visto.

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Según el archivo del FBI, “dentro de la esfera roja, en el centro, parecía haber lo que (información censurada) describió como un 'sol de plasma blanco' del tamaño aproximado de una pelota de baloncesto”.

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Según el archivo, apareció una segunda esfera y ambas desaparecieron silenciosamente de la vista. Un video grabado con un teléfono celular muestra dos orbes rojos brillantes flotando en el cielo. La Casa Blanca compartió el video en redes sociales el viernes sin ningún mensaje más allá del nombre del archivo: "Avistamiento de orbe en el noreste, 2025".

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El avistamiento en Zimbabue incluyó "rayos" provenientes de un disco.

Hasta el momento, la campaña de transparencia de la administración Trump ha llevado a la publicación de unos 300 archivos que datan de la década de 1940, algunos completamente nuevos para el público y otros que aportan detalles sobre casos previamente conocidos.

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El lote más reciente incluye un informe de la CIA de 2008 procedente de Zimbabue, catalogado como "nunca antes publicado". Según se informa, en un día de julio, sobre el principal aeropuerto del país, algunos observadores vieron algo sacado directamente de una película de Hollywood: tenía "forma de disco con un centro hueco y una serie de luces giratorias en la parte inferior del fuselaje".

“En un momento dado, durante la observación, se observaron ‘rayos’ que emanaban del objeto”, indicaba el informe de la CIA.

Según el informe, las luces cambiaron de color y la aeronave ascendió hasta desaparecer de la vista. Se generó un debate sobre su procedencia, según el mismo informe: algunos sugirieron que se trataba de un gobierno extranjero, mientras que otros plantearon la posibilidad de un origen extraterrestre.

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