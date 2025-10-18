Más Información
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el inicio de la venta de la típica flor de cempasúchil y afirmó que este año se cultivaron 6.3 millones de flores de cempasúchil, con lo que se rompió el récord de producción de la CDMX.
La producción de flor de cempasúchil alcanzó un récord de 6.3 millones de flores en la Ciudad de México, el viernes 17 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
