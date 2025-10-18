Más Información

Preocupa a EU cambio en la Ley de Amparo

PAN mata alianza con el PRI y presenta su nueva imagen

Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”

Protección Civil advierte crecida del Río Pánuco este sábado 18 de octubre; estas son las zonas de mayor riesgo

"No Kings": grandes protestas contra Trump se prevén en EU este sábado

Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el inicio de la venta de la típica y afirmó que este año se cultivaron 6.3 millones de flores de cempasúchil, con lo que se rompió el récord de producción de la .

La producción de flor de cempasúchil alcanzó un récord de 6.3 millones de flores en la Ciudad de México, el viernes 17 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
La producción de flor de cempasúchil alcanzó un récord de 6.3 millones de flores en la Ciudad de México, el viernes 17 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
La producción de flor de cempasúchil alcanzó un récord de 6.3 millones de flores en la Ciudad de México, el viernes 17 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
La producción de flor de cempasúchil alcanzó un récord de 6.3 millones de flores en la Ciudad de México, el viernes 17 de octubre de 2025. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL
