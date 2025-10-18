Más Información
A causa del 17° Concurso y Desfile de Alebrijes Monumentales, y a la Marcha Zombie, a celebrarse este sábado 18 de octubre, cuatro líneas del Metrobús modificarán sus rutas y horarios de servicio.
De acuerdo el medio de transporte público, las líneas afectadas son la 1, la cual comienza en Indios Verdes y acaba en El Caminero; la 3, que empieza en Tenayuca y concluye en Pueblo Santa Cruz Atoyac; la 4, Rutas Norte y Sur; y la 7, la cual inicia en Campo Marte y finaliza en indios Verdes.
Las estaciones que estarán fuera de servicio serán:
- Línea 1: Buenavista, Reforma y Hamburgo, de 14:00 a 18:00 horas
- Línea 3: Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas, de 14:00 a 19:00 horas
- Línea 4: De Buenavista a Bellas Artes y Amajac, de 12:00 a 19:00 horas
- Línea 7: De Campo Marte a Hidalgo, de 12:00 a 20:00 horas
Los circuitos donde el Metrobús brindará servicio en horario normal son:
- Línea 1: De Indios Verdes a Plaza de la República y de Insurgentes a El Caminero
- Línea 3: De Tenayuca a Buenavista y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac
- Línea 4: De Teatro Blanquita a San Lázaro, Pantitlán y Alameda Oriente, y de San Lázaro a Defensoría Pública
- Línea 7: De Indios Verdes/Hospital Infantil La Villa a Glorieta Violeta
A partir de las 12:00 horas, más de 200 figuras de papel maché desfilarán del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), pasarán por Avenida 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas, Av. Juárez y Paseo de la Reforma, y terminarán a la altura del Ángel de la Independencia.
Por otro lado, a las 16:00 horas, gente disfrazada de zombies, monstruos o algún otro ser sobrenatural, saldrán del Monumento a la Revolución con destino al Zócalo capitalino.
