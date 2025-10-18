Más Información

Preocupa a EU cambio en la Ley de Amparo

Preocupa a EU cambio en la Ley de Amparo

PAN mata alianza con el PRI y presenta su nueva imagen

PAN mata alianza con el PRI y presenta su nueva imagen

Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”

Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”

“Un bote de lodo a la vez, se va haciendo menos”; inician limpieza

“Un bote de lodo a la vez, se va haciendo menos”; inician limpieza

Protección Civil advierte crecida del Río Pánuco este sábado 18 de octubre; estas son las zonas de mayor riesgo

Protección Civil advierte crecida del Río Pánuco este sábado 18 de octubre; estas son las zonas de mayor riesgo

Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos

Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos

A causa del 17° Concurso y , y a la Marcha Zombie, a celebrarse este sábado 18 de octubre, cuatro líneas del modificarán sus rutas y horarios de servicio.

De acuerdo el medio de transporte público, las líneas afectadas son la 1, la cual comienza en Indios Verdes y acaba en El Caminero; la 3, que empieza en Tenayuca y concluye en Pueblo Santa Cruz Atoyac; la 4, Rutas Norte y Sur; y la 7, la cual inicia en Campo Marte y finaliza en indios Verdes.

Las estaciones que estarán fuera de servicio serán:

  • Línea 1: Buenavista, Reforma y Hamburgo, de 14:00 a 18:00 horas
  • Línea 3: Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas, de 14:00 a 19:00 horas
  • Línea 4: De Buenavista a Bellas Artes y Amajac, de 12:00 a 19:00 horas
  • Línea 7: De Campo Marte a Hidalgo, de 12:00 a 20:00 horas

Lee también

Los circuitos donde el Metrobús brindará servicio en horario normal son:

  • Línea 1: De Indios Verdes a Plaza de la República y de Insurgentes a El Caminero
  • Línea 3: De Tenayuca a Buenavista y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac
  • Línea 4: De Teatro Blanquita a San Lázaro, Pantitlán y Alameda Oriente, y de San Lázaro a Defensoría Pública
  • Línea 7: De Indios Verdes/Hospital Infantil La Villa a Glorieta Violeta

A partir de las 12:00 horas, más de 200 figuras de papel maché desfilarán del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), pasarán por Avenida 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas, Av. Juárez y Paseo de la Reforma, y terminarán a la altura del Ángel de la Independencia.

Por otro lado, a las 16:00 horas, gente disfrazada de zombies, monstruos o algún otro ser sobrenatural, saldrán del Monumento a la Revolución con destino al Zócalo capitalino.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]